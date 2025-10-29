Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El arzobispo Enrique Bernavent, durante sus palabras en el aniversario de la dana. LP

Monseñor Benavent: «Hoy no puede ser un día sólo de recuerdo doloroso, sino también de esperanza»

El arzobispo de Valencia, durante el rezo del Ángelus, apela a los cristianos a «ser constructores de fraternidad y paz en medio de esta sociedad tan crispada»

R. X.

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:46

Comenta

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha señalado este miércoles, cuando se cumple un año de la dana, que «para los cristianos no puede ser sólo un día de recuerdo doloroso, sino también un día de esperanza» y ha animado a que «seamos constructores de fraternidad y de paz en medio de esta sociedad tan crispada».

«Hoy es un día de esperanza, que nace de la solidaridad y fraternidad que hemos vivido en tantos gestos y que todavía estamos viviendo, y esperanza en que Dios habrá acogido a todos los fallecidos», ha añadido durante el rezo del ángelus celebrado en el arzobispado.

En el primer aniversario de la tragedia en la que murieron 229 personas de nuestra diócesis, el arzobispo ha recordado que «fue un momento de dolor, también de fraternidad y de solidaridad con todas las personas que han sufrido por la pérdida de un ser querido y también por todos los afectados que han perdido bienes materiales, trabajo y que todavía muchos de ellos están reconstruyendo sus propias vidas».

Monseñor Benavent ha señalado que durante el día de hoy las parroquias de las poblaciones afectadas por la dana celebrarán eucaristías en sufragio de los difuntos y ha concluido la oración del ángelus con el rezo de un responso por todos los fallecidos.

Las banderas del Arzobispado de Valencia ondean a media asta uniéndose al día de luto oficial declarado en Valencia, en recuerdo de las víctimas que fallecieron hace un año a consecuencia de la barrancada.

