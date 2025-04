Mompó: «En los momentos de caos los alcaldes son los políticos que sí saben cuál es su competencia»

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha participado en una de las ponencias del foro 'Caminos hacia la reconstrucción: alianzas, territorio y compromiso' organizado ... por LAS PROVINCIAS este miércoles en la Fundación Bancaja. La exposición del máximo representante de la Corporación provincial se ha centrado en 'La experiencia desde el municipalismo' y ha defendido la labor realizada tanto por la Diputación como por los alcaldes.

«Hay unos políticos que sí saben cuál es su competencia en momentos de caos, estos son los alcaldes. Las administraciones supramunicipales deben saber que estamos al servicio de los vecinos», ha destacado Mompó.

El presidente de la Diputación ha recordado el trabajo de esta institución en los momentos más complicados. «He tenido claro desde el principio el papel de la Diputación, estar al lado de los alcaldes, y el tiempo me ha dado la razón sobre esta posición. En el peor de los momentos de la dana, la Diputación ha hecho un papel básico pero determinante, estar al lado de los alcaldes y dar un poco de luz entre la oscuridad», ha señalado el presidente.

Mompó ha subrayado que otras administraciones no están acostumbradas a hablar con los alcaldes lo que se notó en la falta de contacto durante la emergencia.

Ahora se afronta la etapa de la reconstrucción y «es necesario ir todos a una» para conseguir avances. En este sentido, Mompó también ha incidido en que se deben flexibilizar los trámites para acelerar la recuperación. «No se puede afrontar una catástrofe con las normas de juego que había hasta ahora. A partir del 31 de diciembre dejó de considerarse como emergencia pero muchos pueblos tenían las mismas cosas pendientes que antes», ha apuntado el presidente de la Diputación.

Esta institución se ha hecho cargo de la limpieza de aparcamientos subterráneos sin ser su competencia. «También queríamos realizar un baldeo de calles pero no lo pudimos hacer por vía de emergencia. No se puede entender que este tipo de acciones tan necesarias no se puedan hacer hasta de aquí ocho meses. No se pueden poner estas barreras», ha remarcado Vicent Mompó.

El presidente de la Diputación no ha querido dar una fecha sobre la vuelta a la normalidad ya que «debemos ser conscientes que esto va a ser muy duro y largo pero hay que empezar. Los pueblos de la dana ya no volverán a ser lo que eran antes», ha expuesto Mompó poniendo como ejemplo su pueblo, Gavarda, que fue el gran afectado por la pantanada de 1982 y que desde aquel momento ha cambiado por completo.