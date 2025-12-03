La moda valenciana beca a 20 jóvenes africanas gracias al compromiso de diseñadores emergentes Las alumnas becadas de la escuela de Kinshasa pudieron agradecer la oportunidad durante la Pasarela Solidaria de los Premios 'Diseños que Cambian Vidas' a través de una conexión online

La 4ª Edición de los Premios «Diseños que Cambian Vidas» organizada por la Fundación COSO y Harambee ONGD contó con el proyecto Pasarela Solidaria gracias al cual se otorgaron 20 becas para una escuela de formación profesional en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. El evento reunió a la diseñadora Dolores Cortés y a ocho firmas emergentes en una pasarela que volvió a poner el foco en África como fuente de inspiración.

El jurado otorgó los premios al Diseño Urbano a Mama Asha, al Diseño Étnico a Arewa y al Diseño de Fiesta a Savage Grace. Todas las colecciones compartieron un hilo conductor: destacar la fuerza, identidad y esperanza de la mujer africana.

La velada que congregó a numeroso público, sirvió como escaparate para jóvenes creadores procedentes de distintos puntos de España, todos ellos implicados en el proyecto cuyo objetivo es ofrecer formación en la Escuela de la capital congoleña. «Gracias a esta iniciativa los premios se consolidan como un referente en la promoción de una moda solidaria, sostenible y transformadora», subrayan desde la organización.

Las alumnas becadas de la escuela de Kinshasa realizaron una conexión online con el equipo de Coso Moda y Harambee ONGD para agradecer personalmente el esfuerzo y la oportunidad que este proyecto les brinda.

La colección «Mama Asha», de las diseñadoras Lirios (Alcoy) y Catalina (Colombia), estuvo inspirada en la esperanza y la fortaleza de la mujer africana, con propuestas sencillas y poderosas que evocan la conexión entre cuerpo y vida. La creadora Barakat, originaria de Nigeria, homenajeó su cultura con «Arewa», una colección que fusiona tejidos vibrantes y siluetas que celebran la identidad femenina africana. Por su parte, los Rives Brothers, conocidos por su participación en Maestros de la Costura, presentaron «Savage Grace», una visión personal del continente africano que reflexiona sobre la opresión y la transformación de la mujer.

El evento contó con un jurado profesional en el que participaron, entre otros, el reconocido pintor Javier Calvo y la propia Dolores Cortés, quien cerró la gala desvelando su nueva colección titulada «África».

La Fundación COSO y Harambee ONGD agradecieron especialmente el apoyo de sus patrocinadores y colaboradores (OYPA Construcción, AC Medical Beauty, Videant, Martha Peach, Dasyc, Wolf, Martamaacc, Ribera, Pepa Ochoa y Carmen Blasco), cuya implicación ha permitido que esta edición siga cambiando vidas a través del diseño.