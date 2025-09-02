Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un paciente llega al hospital Militar de Mislata. Iván Arlandis

Mislata recibirá desde este martes nuevos pacientes que se unirán a los 15 trasladados del Moliner

En el Militar hay abiertas 40 de las 78 camas disponibles, mientras en el Padre Jofré se van a mantener las habitaciones duplicadas pese a las críticas

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:54

Los nuevos pabellones del hospital Militar de Mislata ampliarán a partir de este martes su servicio, ya que el centro va a empezar a recibir ... nuevos ingresos. Después de que el pasado 28 de agosto fueran trasladados hasta allí los últimos 15 enfermos del Doctor Moliner de Serra, será esta semana cuando el nuevo complejo vaya ocupando sus habitaciones. Este martes van a ser tres enfermos los que está previsto que lleguen a lo largo de la mañana y en los siguientes días continuarán ingresando más pacientes crónicos de manera progresiva.

