2,7 millones de personas residen en zonas inundables en España Un informe de la asociación de constructoras señala que el país debe invertir 104.000 millones para enfrentarse a inundaciones y sequías

A. T. / EFE Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:42

España deberá invertir 103.824 millones de euros en los próximos 10 años para minimizar los efectos de las sequías y reducir los riesgos de inundaciones, según un informe presentado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la ingeniería Typsa.

La cifra, recogida en el informe «Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España», se desglosa en 84.644 millones para contrarrestar la variabilidad de precipitaciones y temperaturas que dan lugar a situaciones de escasez de agua y 19.180 millones para reducir el riesgo de inundación.

En el documento se destaca que en España 2,7 millones de personas residen en zonas inundables, con más de 473.000 en áreas de alto riesgo. En este sentido, se añade un apéndice de 4.052 millones de euros de inversión a realizar en las cuencas mediterráneas.

En este anexo se recomienda la ejecución o alternativa de las presas valencianas de Vilamarxant, Estubeny y del Marquesado, junto con una nueva presa del Buseo y la anticipación de la presa de Montesa.

Asimismo, se contemplan actuaciones en estudio en la cuenca del barranco del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet y Massanassa, con una inversión conjunta de 424 millones.

Dentro de las inversiones destinadas a reducir los efectos de inundaciones se incluyen medidas para mejorar el drenaje urbano y reducir el riesgo de inundación pluvial (9.443 millones).

También se contemplan 4.644 millones en adecuación y modernización de presas conforme a las normas de seguridad vigentes, centrando la inversión en la mejora de aliviaderos, órganos de desagüe y sistemas de monitorización, así como otras medidas estructurales (3.550 millones) para obras de defensa y actuaciones en áreas de riesgo potencial significativo de inundación.

Las medidas para hacer frente a la sequía se desagregan a su vez en diversas acciones como la adaptación al cambio climático y gestión de la demanda, ampliando las inversiones en desalación y reutilización de agua (10.933 millones).

También se menciona la inversión en infraestructuras del ciclo urbano del agua para cumplir con las directivas europeas de abastecimiento y saneamiento (59.183 millones) o 7.647 millones para financiar nuevos trasvases y la optimización de los existentes o la evaluación de nuevas necesidades de regulación mediante presas y planes de conservación y mantenimiento.

Para terminar, el trabajo pone de relieve la necesidad de un marco financiero estable y predecible, la urgente coordinación entre los planes hidrológicos de tercer ciclo y los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo, y el bajo grado de cumplimiento de las inversiones ya que, en el último ciclo, los Planes Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30 % de ejecución.

