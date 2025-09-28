Miles de personas marchan hasta el Pont de la Solidaritat para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

Miles de personas ascendiendo desde ambos flancos hasta el centro del Pont de la Solidaridad. Esta ha sido la imágen simbólica, la que más después ... de tantas en otra tarde sumamente emotiva y amarga para los afectados de la dana. Ha emulado a los días posteriores a la tragedia, cuando miles de personas transitaban por este puesto elevado, cepillos y otros enseres en mano, para ayudar a gente que no conocían de nada pero que lo habían perdido todo. "Sols el poble salva al poble", rezaba una de las pancartas que se han subido por la barandilla, para que la vieran quienes ya estaban en lo alto del puente. Esto ha ocurrido cerca del colofón de la undécima manifestación tras la dana. «Mazón dimissió», ha vuelto a ser el lema central de las dos marchas, que esa ha sido la novedad, que una parte de la gente ha partido desde la Rambleta, en San Marcelino y la otra, desde la residencia de Paiporta donde fallecieron seis personas.

También ha sido novedad que, aunque los convocantes no dan cifras, una enorme multitud que podría estimarse en entre 8.000 y 10.000 personas han respaldado la convocatoria. Después de varias concentraciones con una afluencia moderada, la manifestación que mensualmente se organiza desde que se cumplieron los primeros treinta días de la dana recuperó poder de convocatoria. Miles de personas, entre 3.000 y 4.000, salieron desde Paiporta. Y otros tantos marcharon desde La Rambleta. La sucesión de concentraciones, así como la llegada del verano, ha ido reduciendo el poder de convocatoria de las manifestaciones. Sin embargo, la celebrada este domingo ha registrado una notable afluencia. Se acerca el aniversario de la riada, esta misma semana se ha celebrado el debate de política general con un protagonismo central por parte de Mazón. Además, las asociaciones de víctimas más críticas con la gestión del Consell fueron escuchadas el viernes en Bruselas, algo que todavía no ha ocurrido en Les Corts o en el Congreso. Las circunstancias han sido propicias y la ciudadanía se ha concentrado tanto en la zona cero de la dana (Paiporta) como en uno de los puntos desde donde los voluntarios se calzaban las botas de agua para ir a ayudar a los damnificados (la Rambleta, desde donde se repartían enseres con bicicleta).

Han sido justo los familiares de las víctimas quienes han portado la pancarta donde aparecía el presidente de la Generalitat boca abajo. Conteniendo el llanto, casi todos con la mirada perdida, han caminado al rimo de la dolçaina y el tabalet, en una marcha que se ha prolongado una hora. Después se han leído manifiestos, en los que se ha reclamado la dimisión del Consell en pleno, pero señalando expresametne a Mazón, a Camarero y a Rovira.

Hablando de los familiares, otra de las imágenes ha sido la de Marco Antonio, cuya madre fue una de las seis personas fallecidas en la residencia de Paiporta desde la que ha partido la mitad de la marcha. "Sentimos escalofríos al ver la gente que nos gobierna. Once meses después todavía un poco impotentes e indignados por cómo se gestionó todo", ha lamentado. Tomás es una de las personas que han llevado la pancarta que encabeza la manifestación que ha salido desde Valencia. “Mi hija murió a la salida del trabajo, a las 19:30 horas, en Benetússer. Tenía 26 años y no le habían avisado de nada. Le vino encima toda la ola de agua”, asegura Tomás, quien afirma: “Mi dolor aumenta al ver la actitud del Consell y del PP, dando ovaciones a un hombre que es el responsable, en mi opinión, de las muertes de 229 personas”.

La marcha de Paiporta ha sido acompañada por un grupo que tocaba la dolçaina y el tabalet, que interpretaba continuamente 'La procesó de la memòria', que daba solemnidad a la marcha. Miles de personas han marchado al son de la música desde Paiporta hasta La Torre y ahí han dado la vuelta por uno de los barrios de la ciudad azotados por la tragedia. Ahí les han recibido vecinos que también fueron afectados. Desde un balcón había una pancarta invitando al recuerdo para quienes se volcaron desde el primer día: 'Gràcies voluntaris'. Las gargantas se cerraban al pasar junto al mural que ha impulsado la asociación del barrio: 'Hi ha un pont que ja és un riu'.

Y en ese puente se ha desbordado la emoción. Durante la lectura de un manifiesto que ha sido el mensaje emitido desde el inicio de las dos marchas y durante el trayecto: el grito unánime, exigiendo la dimisión de todo el Consell, pero incidiendo en Mazón, Camarero (para quien las asociaciones reclaman la imputación) y Rovira. Los afectados están indignados por las declaraciones de Gan Pampols esta semana (por que abundase en que faltó autoprotección) y en el ES Alert de este domingo (lo consideran un intento de disuadir de esta manifestación y que demuestra que se pudo enviar sin necesidad de concocar un Cecopi). Y un último mensaje: "no estamos politizados", poniendo como ejemplo el viaje a Bruselas, donde se han visto con representantes del PP comunitario, entre ellos el valenciano Esteban González Pons.

Pero sobre todo, no olvidan. La gente apenas podía contener el llanto en el Pont de la Solidaritat. Mientras las personas elegidas para leer el extenso manifiesto, muchos lloraban. Otros miraban al infinito. Los familiares de las víctimas lo hacían sosteniendo las fotos de sus allegados, proclamando que detrás de la funesta cifra de 229 hay otras tantas vidas segadas y cientos de personas a quienes queda de por vida un vacío que ya no podrá ser llenado de ninguna forma.

Los afectados avisan de que no van a cesar en su empeño. Las asociaciones han dado por acabado el acto pensando ya en el del aniversario que jamás habrían querido celebrar. No será el 29 de octubre, cuando se cumpla el aniversario de la tragedia. Prefieren no contraprogramar y respetar al funeral de estado convocado para ese día. El 25 de octubre, a las 18 horas, la reivindicación volverá al centro. Prometen no cesar en su empeño: «No vamos a parar hasta que se vayan. Todos los valencianos llevamos 11 meses de duelo».