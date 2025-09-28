Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE del domingo deja un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 mensuales a un único afortunado
Los familiares de los fallecidos han portado la pancarta que ha encabezado la marcha que se ha iniciado en Paiporta.

Los familiares de los fallecidos han portado la pancarta que ha encabezado la marcha que se ha iniciado en Paiporta. IRENE MARSILLA

Miles de personas marchan hasta el Pont de la Solidaritat para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

Los dos frentes, salidos desde ala Rambleta y la residencia de Paiporta con seis víctimas, confluyen en el icónico punto en la undécima manifestación desde el 29 de octubre

Moisés Rodríguez
Burguera

Moisés Rodríguez y Burguera

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:51

Miles de personas ascendiendo desde ambos flancos hasta el centro del Pont de la Solidaridad. Esta ha sido la imágen simbólica, la que más después ... de tantas en otra tarde sumamente emotiva y amarga para los afectados de la dana. Ha emulado a los días posteriores a la tragedia, cuando miles de personas transitaban por este puesto elevado, cepillos y otros enseres en mano, para ayudar a gente que no conocían de nada pero que lo habían perdido todo. "Sols el poble salva al poble", rezaba una de las pancartas que se han subido por la barandilla, para que la vieran quienes ya estaban en lo alto del puente. Esto ha ocurrido cerca del colofón de la undécima manifestación tras la dana. «Mazón dimissió», ha vuelto a ser el lema central de las dos marchas, que esa ha sido la novedad, que una parte de la gente ha partido desde la Rambleta, en San Marcelino y la otra, desde la residencia de Paiporta donde fallecieron seis personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  8. 8 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miles de personas marchan hasta el Pont de la Solidaritat para exigir la dimisión de Mazón tras la dana