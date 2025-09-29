Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes entrega 105.000 euros para tres acertantes

MetroValencia interrumpe la circulación de un tramo de las líneas 1 y 2 por las lluvias

Este martes los servicios funcionarán con normalidad

JZ

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:30

Como consecuencia de las lluvias, MetroValencia ha anunciado que está temporalmente interrumpida la circulación en la línea L2 entre Paterna y Lliria. También la L1 entre Empalme y Bétera por acumulación de agua en Godella.

También han comunicado que este martes 30 de septiembre ofrece el servicio de metro funcionará con normalidad, con as líneas de metro y tranvía en su horario habitual

«Si necesitas desplazarte, infórmate con antelación», recomiendan. De igual mod, advierten que «como consecuencia de la lluvia se pueden producir modificaciones del servicio».

