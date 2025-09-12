Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
Estación de metro de Picanya. FGV

Metrovalencia anuncia menos frecuencia de trenes entre estas dos estaciones durante el fin de semana

Esto se debe a las obras, que comenzarán a partir de este viernes y se prolongarán hasta el lunes 15 de septiembre

Redacción

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:13

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) modificará este fin de semana, por las obras previstas en la estación de Picanya, el servicio del tramo València Sud-Torrent Avinguda, por el que discurren las Líneas 1,2 y 7 de Metrovalencia.

La modificación comenzará a partir de las 22.50 horas de este viernes, 12 de septimbre, y se prolongará hasta las 5.50 horas del lunes 15 de septiembre. Mientras se ejecutan estos trabajos, la circulación por la estación de Picanya se realizará por una única vía, lo que obligará a reducir el número de trenes que circulan habitualmente por dicho tramo.

Las obras previstas, que proseguirán después del fin de semana pero ya sin afectar a la circulación, tienen como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad de los andenes de la estación de Picanya, para facilitar el acceso de las personas de movilidad reducida, desde los andenes a los trenes, y son continuación de los trabajos que se ejecutaron en estas instalaciones tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Los trenes de Línea 1 con origen Bétera y destinó Castelló, l'Alcúdia o Picassent seguirán circulando con normalidad, al igual que los trenes de Línea 7 (Marítim-Torrent Avinguda).

Los viajeros de los trenes de la Línea 1 y 2 con destino Torrent y Torrent Avinguda finalizarán en la estación de València Sud, exceptuando los primeros y últimos servicios de la jornada, por lo que los usuarios que vayan más allá de esta estación pueden realizar un transbordo más cómodo en Safranar.

Los usuarios que se dirigen al aparcamiento disuasorio gratuito de València Sud no tienen que realizar el trasbordo en Safranar y pueden concluir su viaje en la propia estación de València Sud para recoger su vehículo. El servicio nocturno previsto para la noche del viernes y sábado se seguirá prestando, condicionado en este tramo por esta modificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  5. 5

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  6. 6 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  7. 7 Así es Brooks Nader, la modelo que sitúan como nueva novia de Alcaraz: «Los rumores son ciertos»
  8. 8

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  9. 9

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  10. 10

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Metrovalencia anuncia menos frecuencia de trenes entre estas dos estaciones durante el fin de semana

Metrovalencia anuncia menos frecuencia de trenes entre estas dos estaciones durante el fin de semana