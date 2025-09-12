Metrovalencia anuncia menos frecuencia de trenes entre estas dos estaciones durante el fin de semana Esto se debe a las obras, que comenzarán a partir de este viernes y se prolongarán hasta el lunes 15 de septiembre

Redacción Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:13

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) modificará este fin de semana, por las obras previstas en la estación de Picanya, el servicio del tramo València Sud-Torrent Avinguda, por el que discurren las Líneas 1,2 y 7 de Metrovalencia.

La modificación comenzará a partir de las 22.50 horas de este viernes, 12 de septimbre, y se prolongará hasta las 5.50 horas del lunes 15 de septiembre. Mientras se ejecutan estos trabajos, la circulación por la estación de Picanya se realizará por una única vía, lo que obligará a reducir el número de trenes que circulan habitualmente por dicho tramo.

Las obras previstas, que proseguirán después del fin de semana pero ya sin afectar a la circulación, tienen como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad de los andenes de la estación de Picanya, para facilitar el acceso de las personas de movilidad reducida, desde los andenes a los trenes, y son continuación de los trabajos que se ejecutaron en estas instalaciones tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Los trenes de Línea 1 con origen Bétera y destinó Castelló, l'Alcúdia o Picassent seguirán circulando con normalidad, al igual que los trenes de Línea 7 (Marítim-Torrent Avinguda).

Los viajeros de los trenes de la Línea 1 y 2 con destino Torrent y Torrent Avinguda finalizarán en la estación de València Sud, exceptuando los primeros y últimos servicios de la jornada, por lo que los usuarios que vayan más allá de esta estación pueden realizar un transbordo más cómodo en Safranar.

Los usuarios que se dirigen al aparcamiento disuasorio gratuito de València Sud no tienen que realizar el trasbordo en Safranar y pueden concluir su viaje en la propia estación de València Sud para recoger su vehículo. El servicio nocturno previsto para la noche del viernes y sábado se seguirá prestando, condicionado en este tramo por esta modificación.