Medio millar de ascensores siguen pendientes de reparar tras la dana El Colegio de Administradores de Fincas asegura que hasta finales de año no se conseguirá tenerlos todos en funcionamiento

A. Talavera Alzira Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:52

Medio millar de ascensores siguen sin reparar después de diez meses de la trágica dana. En junio se comentó que eran un millar los elevadores estropeados por la riada y durante estos últimos dos meses se ha avanzado en los trabajos de recuperación y se calcula que ahora quedan unos 500 pendientes.

Así lo ha asegurado el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia, Sebastián Cucala, que asegura que hasta finales de año será difícil que todos los ascensores estén operativos.

Esto se debe a la escasez de mano de obra para tanta demanda, cabe recordar que tras el 29 de octubre más de 7.000 elevadores en la provincia de Valencia sufrieron desperfectos. Además la falta de material para sustiruir las piezas y el colapso en las fábricas que tienen que actuar en cada uno de ellos al ser aparatos con unas caracterítiscas diferenciadas.

Todo esto ha llevado a que diez meses después de las inundaciones todavía sean muchos los vecinos de los municipios afectados los que no pueden hacer uso de este servicio en su edificio. En los últimos meses se ha dado prioridad a los ascensores de fincas donde residen personas con movilidad reducida o mayores ya que ha habido damnificados que han estado durante muchos tiempo sin poder salir de casa debido a la falta de reparación del elevador. El Gobierno solicitó un listado a los ayuntamientos para saber cuáles eran los edificios prioritarios y así conseguir que se actuara en estos de forma preferencial.

La reconstrucción avanza en las calles pero ya se prevé que algunos ciudadanos siguan unos cuantos meses más a la espera de que los técnicos especialistas puedan reparar los aparatos que el agua y el lodo dejaron inutilizados.