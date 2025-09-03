Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
Uno de los ascensores que espera ser reparado. JL Bort

Medio millar de ascensores siguen pendientes de reparar tras la dana

El Colegio de Administradores de Fincas asegura que hasta finales de año no se conseguirá tenerlos todos en funcionamiento

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:52

Medio millar de ascensores siguen sin reparar después de diez meses de la trágica dana. En junio se comentó que eran un millar los elevadores estropeados por la riada y durante estos últimos dos meses se ha avanzado en los trabajos de recuperación y se calcula que ahora quedan unos 500 pendientes.

Así lo ha asegurado el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia, Sebastián Cucala, que asegura que hasta finales de año será difícil que todos los ascensores estén operativos.

Esto se debe a la escasez de mano de obra para tanta demanda, cabe recordar que tras el 29 de octubre más de 7.000 elevadores en la provincia de Valencia sufrieron desperfectos. Además la falta de material para sustiruir las piezas y el colapso en las fábricas que tienen que actuar en cada uno de ellos al ser aparatos con unas caracterítiscas diferenciadas.

Todo esto ha llevado a que diez meses después de las inundaciones todavía sean muchos los vecinos de los municipios afectados los que no pueden hacer uso de este servicio en su edificio. En los últimos meses se ha dado prioridad a los ascensores de fincas donde residen personas con movilidad reducida o mayores ya que ha habido damnificados que han estado durante muchos tiempo sin poder salir de casa debido a la falta de reparación del elevador. El Gobierno solicitó un listado a los ayuntamientos para saber cuáles eran los edificios prioritarios y así conseguir que se actuara en estos de forma preferencial.

La reconstrucción avanza en las calles pero ya se prevé que algunos ciudadanos siguan unos cuantos meses más a la espera de que los técnicos especialistas puedan reparar los aparatos que el agua y el lodo dejaron inutilizados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  5. 5 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  6. 6 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Medio millar de ascensores siguen pendientes de reparar tras la dana

Medio millar de ascensores siguen pendientes de reparar tras la dana