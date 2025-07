Medio Ambiente empezará a regenerar en septiembre la playas de Tavernes con arena de la dana El conseller Martínez Mus insiste en que no es una solución definitiva al problema de la regresión pero sí a corto plazo, a la vez que se aprovechan recursos

B. González Tavernes de la Valldigna Martes, 15 de julio 2025, 15:47 Comenta Compartir

El 15 de septiembre se iniciarán los trabajos de dragado del Puerto de Cullera que permitirán hacer el trasvase de arena a las playas del Brosquil y la Goleta de Tavernes de la Valldigna. Así lo ha adelantado este martes el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en la visita que ha realizado a estos arenales, junto con la alcaldesa del municipio, Lara Romero.

El conseller ha insistido que no se trata de un solución, «es una solución para un trabajo de dragado del puerto de Cullera, que queremos que aprovechen para un problema grave que sufren todas las playas de Tavernes de la Valldigna, el problema grave de regresión, que tiene su solución definitiva ya en trámite».

Como ya adelantara la Conselleria, se trata de reutilizar el material dragado de la desembocadura del Xúquer, 120.000 metros cúbicos de los 170.000 de estos sedimentos que se concentraron el día de la dana, para regenerar estas playas. «Una iniciativa en la que vamos a destinar 6 millones de euros para aprovechar unos sedimentos que de forma natural se hubieran reunido en estas playas, pues digamos impulsarlos, sacarlos de allí y llevarlos a donde estos momentos más falta hacen, a esta playa», ha apuntado Martínez Mus.

El titular de Medio Ambiente ha recordado que la primera idea era que ese dragado se llevará hasta un banco de arena que hay mar adentro. «Nos parecía que era una lástima no poder aprovechar ese material para regenerar estas playas, para aprovecharlo donde hace falta, que es a estas playas que son las más cercanas al sur del puerto de Cullera y hablamos con el Ministerio para la autorización. En principio generó dudas sobre el grosor de la arena y al final logramos reunir 120.000 metros cúbicos que el barco que hace la draga depositará dentro del mar.

El conseller ha garantizado la calidad de la arena que se va a trasvasar y ha indicado que se ha hecho una selección de los 170.000 metros dragados que reúne las condiciones y que finalmente serán 120.000 los aprovechables. «Obviamente esto viene de la dana, pero en un puerto también las arenas nos siempre son buenas, también se filtran, también se analizan para asegurarnos de que lo que se reúne en la playa es como es debido y lo que reuniría en condiciones naturales normales».

Ampliar Arriba, la playa del Brosquil, entre Tavernes y Cullera. Abajo, la alcaldesa explica al conseller la situación de la playa. B. G.

Martínez Mus ha defendido este tipo de iniciativas de reutilización porque suponen un ahorro de recursos públicos. «Creo que es una política muy sana utilizar ejes dragados para reconvertir playas. Ojalá que establezcamos ese protocolo de actuación, se convierta en una norma de funcionamiento, porque es una lástima no hacerlo».

El conseller confía en que esta actuación se notará en las playas de Tavernes, dado que el año pasado se trasvasaron 30.000 metros cúbicos de arena y se notó, «pues ahora esperamos que esos 120.000 se noten más». No obstante, insiste en que no es la solución definitiva y que desde el Consell van a seguir reivindicando al Ministerio para que avance en todos los pasos que hay que dar para soluciones definitivas.

«Sobre todo que no se pare y que tras ese primer proyecto que ya está en marcha continúe el segundo y el tercero, porque sabemos que todos los proyectos que operan sobre la dinámica trabajo y no continúas en el siguiente, te arriesgas a que genere consecuencias no deseadas», ha explicado y ha recordado que son más de 20 los proyectos entre Valencia y Dénia y como los de la zona de Castellón.

«Queremos que se impulsen de forma coordinada, a la vez y de forma programada y que no se pare, que no se pierda ni un minuto, porque estamos perdiendo playas, estamos perdiendo territorio y aquí las playas son un territorio además muy valioso como para perderlos por inacción».

Reivindicación de una solución definitiva

Por su parte, la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, ha celebrado la colaboración entre administraciones y que no sean ajenas a «la situación dramática que sufrimos aquí, no sólo en la playa de la Goleta, sino también en la parte urbana, en la que ya se ve de manera considerable toda esa carencia de arena» y ha recalcado que desde el Ayuntamiento «insistimos en que llegue pronto una solución definitiva para nuestras playas».

La alcaldesa ha recordado que la borrasca Gloria fue un punto de inflexión donde ya prácticamente se quedaron en el aire las casas que dan a la playa. «De ahí hemos ido recuperando un poquito la línea de agua. Este año pasado fue muy importante, con el proyecto de más de medio millón de euros que realizó el Ministerio en la regeneración de más de 30.000 metros cúbicos, lo que ha dado un valor de oxígeno, pero que insistimos en que no es una solución. La solución debe venir de forma ya contundente para darnos esa tranquilidad, no sólo de los vecinos, sino de la población en general».