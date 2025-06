Medio Ambiente permite el baño tras confirmar que el vertido de las playas de la Safor no es tóxico y está formado por grasas en un 40% Los siete municipios afectados anuncian que ya se puede disfrutar del agua

Manuel García Valencia Martes, 10 de junio 2025, 15:36 | Actualizado 16:39h.

Fin a las molestias generadas. No hay peligro para la ciudadanía que se bañe en las aguas de la comarca de la Safor. Un análisis de la Conselleria de Medio Ambiente descarta cualquier riesgo para la salud humana si se entra al mar en cualquiera de las siete poblaciones afectadas por la llegada de un desconocido material de color blanco. En concreto, Gandia, Oliva, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Daimús, Piles y Miramar han eliminado la prohibición del baño que había estado vigente en las últimas horas.

Así lo han avanzado y confirmado en primer lugar desde el Ayuntamiento de Gandia. A través de un comunicado, la concejala de Turismo de la capital de la Safor, Balbina Sendra, ha informado que, una vez conocido el informe de la Conselleria de Medio Ambiente sobre los restos aparecidos en algún pequeño tramo de playa del término municipal, «se comunica que no existe ningún riesgo para las personas que deseen tomar el baño».

«No hay toxicidad ni hidrocarburos en el material analizado», han confirmado poco después fuentes de la Conselleria, por lo que los ayuntamientos ya pueden reabrir sus playas cuando lo consideren.

«El informe es claro y no deja lugar a dudas: el material aparecido en los últimos días no es tóxico y no puede afectar a las personas, por lo que la totalidad de la playa vuelve a ser apta en el baño», ha declarado.

Por su parte, la concejala de Seguridad, Lydia Morant, comunicó que la vuelta a la normalidad es total y ha querido agradecer a vecinos y turistas el comportamiento ejemplar durante ese incidente.

El informe, firmado por Marisa Bueno, de la Dirección General de Calidad Ambiental, concluye que, dados los resultados, no hay problemas en abrir las playas al baño.

Sobre el agua, se apunta que la microbiología cumple la normativa vigente. Con respecto al residuo, el análisis preliminar indica que no es tóxico, y está formado en aproximadamente en un 40% por grasas. Está pendiente, no obstante el análisis de hidrocarburos y se prevé la realización de más estudios complementarios. En total, se tomaron ocho muestras en puntos de muestreo de las playas.

De este modo, y de manera paulatina, los ayuntamientos afectados han ido anunciando la reapertura de sus playas.

El Ayuntamiento de Piles ha informado que, siguiendo las indicaciones de los servicios técnicos y medioambientales competentes, se procede a la reapertura de la playa a partir de este momento.

Han recordado que los análisis y tareas de control del posible vertido marino, detectado el pasado domingo 8 de junio, han concluido que es seguro el baño en la zona litoral afectada, desde el espigón de Gandia hasta Oliva.

Han agradecido la colaboración ciudadana «durante el tiempo que ha estado cerrada la playa mientras se analizaba la calidad de las aguas y el material desconocido de la arena. ¡Y os invitamos a disfrutar de nuestra playa!».

Desde Oliva también se han congratulado de la buena noticia y han pedido «disculpas por las molestias ocasionadas».

Fuentes del Ayuntamiento de Bellreguard también han agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía a lo largo de estos días.

Desde el Ayuntamiento de Daimús, además de incidir en los mismos argumentos, han reproducido a través de sus redes sociales, una copia del análisis efectuado en su término municipal.

El Consistorio de Miramar ha incidido en los mismos argumentos que los pueblos vecinos y ha anunciado que seguirá informando ante cualquier actualización que pudiera producirse.