Mazón llamó a Pradas un minuto antes de que se lanzara el mensaje Es-Alert

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo ilocalizable durante media hora en los momentos más duros de la dana del 29 de octubre. ... A partir de las 19 horas, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo en Paiporta inundando la población, la exconsellera Salomé Pradas llamó en dos ocasiones al jefe del Consell sin poder hablar con él. Las llamadas realizadas a las 19:10 y 19:36 horas figuran como canceladas, y Mazón no se puso en contacto con la exconsellera, que dirigía la emergencia en el Cecopi, hasta las 19:43 horas. Así consta en el listado de llamadas de Pradas, entregado a la jueza instructora de la causa y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS y en el que figuran más de un centenar de comunicaciones vía móvil. En esos momentos, cuando se producía el mayor número de víctimas de la dana al desbordarse el barranco del Poyo a su paso por l'Horta Sud, la última comunicación que se estableció entre ambos responsables fue a las 18:30 horas.

Pradas había recibido minutos antes de intentar hablar con Mazón una llamada de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, en la que, con toda seguridad, le informaba de que el barranco del Poyo se había desbordado en Paiporta. Ambas hablaron en tres ocasiones (19:02, 19:03 y 19:06) después de que Bernabé, según declaró en sede judicial, recibiera a las 19 horas una llamada de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, alertando del desbordamiento. Momentos después, la exconsellera intentó hablar con Mazón en dos ocasiones, sin éxito.

El presidente ha mantenido que durante ese día tuvo problemas de conexión con su teléfono móvil. De hecho, la propia Bernabé declaró que Mazón la llamó desde un móvil desconocido alegando precisamente que el suyo no funcionaba bien. En esos momentos de incomunicación se estaba preparando en el Cecopi el mensaje Es-Alert, que el presidente de la Generalitat siempre ha defendido –y la consellera lo confirmó ante la jueza– que no se retrasó con su ausencia. No obstante, llama la atención que, después de la comunicación de las 19:43 horas, el siguiente contacto entre Mazón y Pradas fue a las 20:10 horas, un minuto antes de que se lanzara el mensaje de alerta a la población. Fue el presidente quien llamó a la exconsellera. Queda en el aire la pregunta de si fue para dar su visto bueno al mensaje. La llamada duró un minuto.

Pero este, pese a ser un momento especialmente crítico, no fue el único en que la exconsellera responsable de emergencias no pudo contactar con el presidente. El primer intento de hablar con Mazón fue a las 12:52 horas –en esos momentos, Mazón se encontraba fuera del Palau de la Generalitat en un acto de Sanidad–. Momentos antes la Pradas había recibido la llamada de la delegada del Gobierno para ofrecerle la UME (Unidad Militar de Emergencias) que, según declaró Bernabé ante la jueza y figura en el listado ante notario, se registró a las 12:23 horas. Posteriormente Pradas devolvió la llamada a Bernabé a las 12:48 horas y, cuatro minutos después, intentó hablar con Mazón.

No fue hasta cuatro horas y media después, mediando una segunda llamada tampoco contestada – a las 16:29 horas–, cuando el jefe del Consell se puso en contacto con quien dirigía la emergencia el 29-O. La primera vez que Mazón habló con Pradas el fatídico día de la dana fue a las 17:37 horas.

La primera vez que Pradas llamó a Mazón el 29-O fue a las 12:52 horas, sin localizarle. No le devolvió la llamada hasta las 17:37

El registro de llamadas, por tanto, revela que durante la comida que mantuvo Mazón y la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro el presidente estuvo ilocalizable, al menos para su entonces consellera.

Mazón estuvo, a partir de las 12.30 horas, en la presentación de la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana. Posteriormente, regresó al Palau de la Generalitat para participar en una reunión con patronal y sindicatos hasta las 14.30. Minutos después de ese encuentro, el presidente se fue a la comida en el restaurante El Ventorro. Cuatro horas y media ilocalizable mientras Utiel se ahogaba y Chiva era arrasada por la furia del agua. Y cuando el Ejecutivo valenciano ya había activado la UME (lo hizo Pradas para que se desplegara en Utiel-Requena a las 15.30 horas).

En total, la exconsellera realizó 12 llamadas al jefe del Consell –siete entrantes o salientes y cinco perdidas– entre las 12:52 y las 20:19 horas, cuando Mazón se comunicó por última vez con ella vía telefónica. Posteriormente las comunicaciones ya se realizaron en persona, puesto que el presidente de la Generalitat aseguró –y Presidencia mostró una imagen de un vídeo para corroborarlo– que se incorporó a las 20:28 horas al Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Llamadas al entorno de Mazón

Ante la imposibilidad de localizar al jefe del Consell, Pradas intentaba hablar con su entorno. Son muchas las llamadas que la extitular de Interior y Emergencias realizó a José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Mazón, y a Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia. El primero recibió cinco y el segundo cuatro.

Con quien sí se comunicó en numerosas ocasiones la exconsellera de Emergencias fue con la delegada del Gobierno. Ambas dirigentes intercambiaron llamadas 14 veces (entre las 12.48 y las 20.33 horas), aunque en tres ocasiones tuvieron problemas. Asimismo, en el listado de Pradas aparecen todas las comunicaciones que mantuvo con su entonces número dos, Emilio Argüeso (imputado como ella en la causa que instruye la jueza de Catarroja), con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, con el secretario de Estado Hugo Morán, con alcaldes y alcaldesas y con jefes de gabinete de la Generalitat, entre otros contactos.

Por su parte, fuentes de la Generalitat aseguraron ayer a EFE que este listado de llamadas «demuestra que es falso» que Mazón estuviera incomunicado la tarde de la dana o que estuviera ilocalizable para Salomé Pradas. «En esos 33 minutos Mazón hace otras dos llamadas, al secretario de Infraestructuras (que estaba conectado en el Cecopi y le estaba explicando la situación) y al secretario de Presidencia», de lo que concluyen que «Mazón estuvo pendiente de la emergencia toda la tarde», señalan las mismas fuentes.