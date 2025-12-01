Martínez Mus sobre las obras en cauces y barrancos: «Estamos igual que hace un año»

Paco Moreno Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, reclamó este lunes al Gobierno agilidad y ejecución en las obras de cauces y barrancos tras la dana. «Ha pasado un año y estamos igual», dijo acerca de la necesidad del denominado Plan Sur Metropolitano, la iniciativa para acelerar al máximo las infraestructuras hidráulicas pendientes, todas necesarias para la seguridad de miles de vecinos de la provincia de Valencia.

Martínez Mus se encuentra en funciones hasta que sea ratificado por el president Pérez Llorca. Sobre el discurso de investidura del segundo elogió que hizo una «hoja de ruta clara buscando trabajar por los valencianos, apartarnos un poco del ruido de los últimos meses que no ha producido más que eso, ruido y ninguna solución».

Destacó la necesidad de «cambiar el paso y centrarnos en lo importante, que es mucho, especialmente en lo que queda por revindicar». Para Martínez Mus, un año después de las inundaciones , todavía es prioritaria la reivindicación de más agilidad e inversiones por parte del Gobierno, subrayó en una visita a Alfafar.

«Cada vez que tengo ocasión y lo hago también ahora, reclamo las obras de encauzamiento y tratamiento de barrancos, que estamos tanto tiempo esperando, que son las que deberían habernos preocupado desde el primer día y que no han cambiado nada desde el 29 de octubre de 2024», enfatizó el vicepresidente de Reconstrucción.

Aseguró que es la primera «preocupación, que se ha de poner de una vez en el debate del día a día, con tal de mejorar en esa y otros retos por delante. Eso es en lo que se centrará el president y lo que tenemos que hacer todos».

El conseller ha reivindicado desde que ocupa la vicepresidencia, al igual que lo hizo su antecesor, Gan Pampols, la creación de una comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitat para agilizar al máximo la reconstrucción. Esto está parado por parte del Ejecutivo de Sánchez, y la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, dijo la semana pasada que el Consell está ahora en funciones, una situación que seguirá hasta finales de semana probablemente.

Martínez Mus habló la semana pasada con Pérez Llorca en la jornada de Les Corts. «Será él quien cuenta lo que cree conveniente y la composición del Consell, que es lo que os interesa», dijo a preguntas de los periodistas. Sobre si confía en seguir en puesto, tiró de humor para decir que «tengo una buena opinión de mi mismo».