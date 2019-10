Marina Fagoaga, corte de honor 2010: «Los falleros no podemos decir cómo vivir la fiesta pero sí pedir respeto» Pertenece a la falla Doctor Collado GUADALAJARA / SORIANO VALENCIA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:41

Nació en el 'mig any faller', una coincidencia que lleva con gala. Pero este año su cumpleaños coincidió con el ensayo de la Fonteta. Marina Fagoaga entró en los 22 por la puerta grande, no esperaba tener una celebración por partida doble: formar parte de una de las trece de la corte de honor 2020 es su mejor regalo.

-¿Cómo vivió la celebración del 150 aniversario de la comisión siendo tú la fallera mayor?

-Fue un año muy intenso, tuve mucha suerte de poder representar a mi comisión en una fecha tan especial para todos, pero fue un año especial también por compartirlo con todos, también los que ya no están en la comisión. Sobre todo, recuerdo la merienda con todas las representantes anteriores a mí.

En su comisión consume la mayor parte de su tiempo libre porque le gusta involucrarse en muchas actividades

-Has sido la fallera número 100 de tu sector que pertenece a la corte, ¿Qué se siente?

-Sí, eso me dijeron, yo la verdad no lo sabía, porque este año hemos sido tres las afortunadas y fui yo la número 100. Es algo curioso, ser la representante del centenario y ahora la preseleccionada número cien, lo mío va de centenarios.

-¿Qué opinas sobre las restricciones a las verbenas en la zona del Mercado Central y la Lonja?

-Creo que son necesarias, aunque este año se vivieron momentos muy tensos. La noche de la plantà nosotros no hacemos verbena y por eso no creo que todo dependa de si hay o no, creo que la gente es incívica porque esa noche vinieron a tirar salidas apuntando a la falla recién plantada, nos lanzaron masclets a los falleros y borrachos dentro de la falla. Eso no se puede consentir y no es bueno para la imagen de la fiesta. Si tuviera que cambiar algo sería aumentar la presencia policial en barrios donde tenemos patrimonio como la Lonja, es una monumento que desde mi comisión respetamos y valoramos. Llevamos más de 20 años haciendo verbenas y esto nunca había pasado. Y hemos tomado medidas desde hace tiempo, como pagar un servicio de limpieza externo.

-En este sentido, ¿cómo convencería a los jóvenes de vivir la fiesta no sólo de noche?

-Eso va con cada uno, las fallas ofrecen muchas actividades diferentes, que se celebre como cada uno quiere y no sólo podemos decir los falleros cómo hay que vivirlas, pero lo que está claro es que hay que disfrutarlas desde el respeto.

-¿Con qué actividades y actos disfruta en su comisión?

-Me gusta todo. Soy una persona muy fallera y estoy muy involucrada en la comisión, pero me apunto a todo lo que puedo.

-¿Es cierto que conoció a Rafa Nadal? ¿Cómo fue?

-Fue una casualidad, estuve trabajando como azafata en un torneo que se jugó en Valencia. Tuve la suerte de estar de apoyo con los jugadores, con todos los españoles. Fue una experiencia diferente y muy divertida.

-¿Tiene conocimientos de música? ¿Qué instrumento toca?

-Sí, estudié en el conservatorio José Iturbi y tocaba la flauta travesera, fueron unos años muy bonitos pero terminaron para poder dedicarme a estudiar la Selectividad. Después me centré en la carrera.

-¿Qué aficiones tiene ahora?

-Me encanta el cine, disfruto yendo a las salas y provecho muy bien la Fiesta del Cine, voy los tres días que programan. Pero es cierto que la mayor parte de mi tiempo libre la dedico a la falla, hasta mis amigos me lo dicen: «es que siempre estás en la falla».