María José García-Pelayo: «El municipalismo no es importante para el Gobierno de España»

La Generalitat Valenciana premió este 9 d'Octubre a municipios, provincias y comunidades de toda España con la Alta Distinción por su labor de colaboración ... y ayuda a la tierra valenciana tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024. LAS PROVINCIAS entrevista a María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien recibirá una de las distinciones cuando se retome el acto que quedó aplazado por la lluvia. La barrancada causó un gran revés a la provincia en general, y de manera particular a numerosos municipios valencianos. García-Pelayo analiza el papel de los municipios durante la tragedia y la importancia del municipalismo para el buen funcionamiento de las administraciones en España.

- En primer lugar me gustaría saber qué significa recibir esta distinción por parte de la Generalitat en un año tan complicado para la región.

- Pues mira, es una emoción que no sólo siento yo, si no una emoción que sienten los 8.132 ayuntamientos que conforman el municipalismo español. Valencia recibió por su parte un apoyo brutal. La provincia vivió momentos muy difíciles, pero fueron momentos en los que creo que demostramos que, trabajando juntos los ayuntamientos, podemos hacer muchas cosas por mejorar la vida de la gente. Y, sobre todo, podemos aportar nuestro granito de arena en esos momentos difíciles. Recibir este reconocimiento en un día como el 9 d'Octubre, tan importante para los valencianos, es un orgullo.

- ¿Qué le parece que, precisamente el Gobierno valenciano, haya mirado fuera de sus fronteras para reconocer a instituciones de otras tierras?

- Creo que es un gesto de lo más acertado. Porque yo creo que cada vez es más importante la colaboración entre comunidades y ayuntamientos cuando se producen situaciones de emergencia. Esa debe ser la forma de trabajar. Precisamente lo habló mi consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, quien es el que coordina el plan de emergencia, que el riesgo cero no existe nunca y que lo importante es que todos actuemos juntos y unidos cuando tengamos que afrontar una emergencia. Con lo cual, el hecho de que se reconozca a todos aquellos que de alguna manera participaron, creo que es importante y que demuestra que el Gobierno valenciano es un gobierno que sabe agradecer y que está a la altura, también institucional en este caso.

–¿Cómo se ha vivido desde su posición todo lo ocurrido en Valencia aquel 29 de octubre?

–La verdad es que desde la Federación hemos aprendido algo muy importante. Nos hemos dado cuenta que tenemos que estar mejor preparados. En este caso, la FEMP y el conjunto de ayuntamientos españoles movilizamos algo más de tres millones de euros para la respuesta más inmediata a la dana valenciana. Pero nos llegó también una enseñanza. El sufrimiento de los valencianos nos sirvió para saber que teníamos que mejora nuestra coordinación interna. Ahora estamos trabajando con la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España para crear un protocolo, a partir del cual estemos todos preparados para para actuar, si se repite una situación así. Dar respuesta a esas situaciones de emergencia mucho más rápidamente.

–¿Cómo?

–Pues creando protocolos que antes no existían. Por ejemplo, no puede ser que tengamos claro como mandar ayuda a una ciudad de México pero no esté instaurado como responder a una dana. Ahora estamos creando los sistemas para la posibilidad de que los ayuntamientos puedan cederse técnicos, recursos, colaborar vía telemática si no se pueden desplazar...

–Precisamente la sensación en Valencia es que la respuesta más inmediata tardó en llegar, que los protocolos fallaron.

–También se debe comprender que un desastre como el que se vivió fue algo totalmente nuevo. No habíamos vivido algo así en años y es normal que las administraciones estuviéramos un poco desorientadas. Trabajamos como pudimos e hicimos todo lo posible. Creo que hubo una voluntad por parte de todos de actuar lo más rápidamente posible. Nadie miró a otro lado, todos sentimos Valencia y tuvimos la disposición de ayudar en lo que fuera posible. La prueba es que todos los Ayuntamientos ofrecieron efectivos de Protección Civil, policías, movilización ciudadana.

–¿Los municipios afectados le han dado referencias sobre los recursos que reciben de las administraciones para la recuperación?

–Nosotros estuvimos desde el primer momento visitando las zonas afectadas. Yo creo que había que estar ahí y dimos ejemplo de ello. En ese momento lo que faltaba y creo que sigue haciendo falta es unidad para acometer la reconstrucción. No se puede utilizar políticamente la desgracia, sino que hay que ir todos juntos y unidos. Respecto a lo que hacen otras administraciones, entenderá que como presidenta de la FEMP, no puedo entrar a valorar su papel.

–¿No cree que el ritmo de la recuperación por parte de las administraciones podría mejorar?

–Yo entiendo que tanto la Generalitat, el Gobierno de España y los ayuntamientos se están volcando en la recuperación. Estoy segura que todas las administraciones trabajan con el empeño de que las labores finalicen cuanto antes y que los vecinos puedan volver a una situación de normalidad.

–Los episodios adversos son cada vez más frecuentes, No sólo danas, también incendios forestales. ¿Los municipios están desprotegidos ante grandes eventos?

–Bueno, yo creo que estos episodios ayudan a abrir los ojos y muestran las carencias que tenemos para salir mejor preparados. Valencia ha sido un ejemplo para estar mejor preparados. Ahora se está haciendo un esfuerzo importante en actualizar planes de emergencia. También muy importante, como le he dicho, trabajar en red todos los ayuntamientos para estar mucho más ordenados a la hora de dar una respuesta lo más rápidamente posible en el caso de que ocurra un suceso en cualquier punto de España. Yo lo digo siempre, los ocho mil ayuntamientos somos la red más importante para afrontar emergencias.

–¿La dana en Valencia ha servido para poner el foco en la importancia del municipalismo?

–Sin duda. La red municipal es la más importante en temas como la búsqueda de desaparecidos, en prevención contra la violencia de género, y cualquier otro aspecto que se pueda plantear ¿Por qué? Porque somos los que estamos a pie de calle, los que vemos a los vecinos, los que convivimos con ellos, los que conocemos sus problemas y a los que escuchamos para aportar soluciones. Entonces, los ayuntamientos somos necesarios y nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorar nuestro funcionamiento en red para poder ser mucho más operativos y eficaces a la hora de trabajar juntos. Y en eso es en lo que estamos.

–¿Cuáles son sus objetivos al frente de la FEMP?

–Pues, en primer lugar, estamos luchando para que se nos escuche y cambie el sistema de financiación, que tiene veintitrés años ya de vida y necesita ser actualizado. También, como ya le he comentado, nos estamos preparando para estar mejor conectados ante situaciones de emergencia, con protoclos actualizados y mejorados. Estamos reclamando, por ejemplo, que se definan nuestras competencias claramente.

–¿Sigue siendo una prioridad la búsqueda de una mejor financiación para los ayuntamientos?

– Por supuesto, y sobre todo la que estamos viendo son los ayuntamientos. Y luego, bueno, financiación, estamos escuchando cómo se está negociando con las comunidades autónomas, al menos con una comunidad específica, como es Cataluña. En cambio, a los ayuntamientos ni se nos cita para hablar de financiación. Por lo tanto, nos sentimos despreciados, de alguna manera, por parte del Gobierno de España. No somos importantes, el municipalismo no es importante para el Gobierno de España.

–Por lo que comenta parece insinuar que hay tratos de favor a unos territorios según su ubicación.

–Pues claro que hay discriminación, evidentemente, y sobre todo en relación con un territorio que es Cataluña, que es el que mantiene Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. La unidad única que tiene el presidente del Gobierno es con el señor Puigdemont. ¿La administración central sería la administración con la que es más complicado entenderse? políticamente sí, sin ninguna duda.

–¿Y con las diputaciones provinciales se entienden, o se pisan en competencias?

–Fíjese lo coordinados que estamos que el presidente de la Diputación de Jaén está en la Junta de la FEMP. Y como él, muchos otros. Somos organizaciones complementarias y colaboramos de manera constante.

–Los alcaldes durante la dana han jugado un papel esencial en sus municipios. ¿Cree que su papel ha aumentado la visión de la gente respecto a su importancia?

–Los alcaldes son una figura esencial para entender las necesidades de su gente. En concreto, los de los municipios afectados por la dana han vivido y viven una situación muy complicada, porque son los responsables más directos de todo lo que se necesite. Imagínese la importancia, la dureza, la responsabilidad, el sacrificio que han tenido los alcaldes en esta situación. Por ello le digo que han tenido enormes alcaldes en Valencia para afrontar la situación, así como lo son el resto de alcaldes y alcaldesas de España.