Entrevista a María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP
Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias

María José García-Pelayo: «El municipalismo no es importante para el Gobierno de España»

La Federación de municipios recibe una distinción 9 d'Octure y su presidenta recuerda el apoyo a Valencia tras la dana

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:47

Comenta

La Generalitat Valenciana premió este 9 d'Octubre a municipios, provincias y comunidades de toda España con la Alta Distinción por su labor de colaboración ... y ayuda a la tierra valenciana tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024. LAS PROVINCIAS entrevista a María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien recibirá una de las distinciones cuando se retome el acto que quedó aplazado por la lluvia. La barrancada causó un gran revés a la provincia en general, y de manera particular a numerosos municipios valencianos. García-Pelayo analiza el papel de los municipios durante la tragedia y la importancia del municipalismo para el buen funcionamiento de las administraciones en España.

