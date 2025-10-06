Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El río Turia a su paso por Manises. Ayuntamiento.

La recuperación del río Turia, entre las prioridades de Manises

El municipio avanza en las obras tras la dana de 2024 con la limpieza del cauce del Turia y la finalización de memorias para obras clave como el muro de El Barranquet y el colector norte. El Gobierno ha destinado más de 23 millones de euros, de los que 16 irán al río, en coordinación con varias administraciones

Nacho Roca

Manises

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Manises acelera la hoja de ruta para recuperar el cauce y las infraestructuras dañadas por la dana de octubre de 2024. En las últimas semanas ... se han sucedido las intervenciones de desescombro y limpieza que han permitido restablecer el trazado y el funcionamiento de sensores clave en puntos como el puente que une Manises con Paterna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

