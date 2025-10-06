La recuperación del río Turia, entre las prioridades de Manises

Manises acelera la hoja de ruta para recuperar el cauce y las infraestructuras dañadas por la dana de octubre de 2024. En las últimas semanas ... se han sucedido las intervenciones de desescombro y limpieza que han permitido restablecer el trazado y el funcionamiento de sensores clave en puntos como el puente que une Manises con Paterna.

Los servicios técnicos municipales han completado además las memorias de dos de las actuaciones prioritarias: la reparación del muro del polígono de El Barranquet, valorada en aproximadamente 1,2 millones de euros, y la restauración del colector norte para la evacuación de aguas pluviales, con una estimación en torno a 300.000 euros. Estas dos intervenciones figuran entre las primeras que el Ayuntamiento quiere licitar una vez cuenten con la aprobación ministerial.

El respaldo económico proviene de una ayuda directa del Gobierno de España de 23.240.617,17 euros destinados a la reconstrucción de espacio público e infraestructuras municipales, una parte importante de los cuales está prevista para actuar sobre el río a su paso por Manises. Las labores sobre el cauce se están diseñando en coordinación entre administraciones dada la complejidad ambiental del parque natural.

Sobre los trabajos ya iniciados, el alcalde Javier Mansilla, ha subrayado que «desde el ayuntamiento de Manises estamos relativamente contentos. Contentos porque después de casi un año, hemos conseguido, con la colaboración del gobierno central, de la Confederación y del Parque Natural, tener gran parte del río Turia a su paso por Manises limpio, ya se han hecho los trabajos de retirada de gran parte de todas las basuras, cañas, piedras y restos».

La CHJ ha detallado una intervención por fases para retirar elementos obstructivos, estabilizar taludes y recuperar la morfología del cauce, tareas condicionadas por la necesidad de preservar los valores ambientales del parque y por las dificultades de acceso detectadas en algunos puntos.

En paralelo, Manises ha cerrado otro capítulo de la catástrofe, ya que el municipio albergó uno de los grandes vertederos temporales de residuos generados por la dana. La Generalitat clausuró el pasado 26 de septiembre el punto de transferencia de Quart-Manises, el último de los tres espacios habilitados para tratar los enseres, voluminosos y lodos acumulados tras las inundaciones. Durante un año de actividad, este enclave gestionó 305.000 toneladas de residuos, recibió más de 14.500 viajes de camiones y movilizó medio centenar de trabajadores y 25 unidades de maquinaria pesada, además de acopiar 20.000 metros cúbicos de lodo en cuatro balsas. En total, el plan extraordinario de la Generalitat, dotado con 204 millones de euros, ha permitido retirar más de un millón de toneladas de residuos y vehículos dañados en toda la Comunitat.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio también ha reforzado la movilidad del municipio. Tras la supresión temporal del metro por las riadas, Manises recuperó la conexión ferroviaria en diciembre de 2024, y recientemente se ha ampliado en un 40% la oferta del corredor de autobús CV-106, mejorando los accesos al Hospital de Manises y al Aeropuerto.

Como respuesta inmediata a las necesidades de gestión y recuperación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de empleo temporal. Trece personas se han incorporado a un taller de seis meses para agilizar trámites administrativos, gestionar ayudas y apoyar las labores de limpieza y restauración en el entorno del cauce y la zona urbana anexa. El objetivo es combinar la rapidez en la tramitación con trabajos operativos que aceleren la recuperación del territorio.

La reconstrucción combina medidas urgentes de seguridad y estabilización con proyectos de mayor calado cuya ejecución, si se cumplen plazos y aprobaciones, podría comenzar con las adjudicaciones a través de la empresa pública Tragsa y los movimientos de obra más relevantes a partir de 2026, según el calendario aportado por el equipo municipal.