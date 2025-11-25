DIRECTO | La manifestación por el 25N toma las calles de Valencia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo

Miles de personas reivindican el fin del maltrato en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:59

Actualizado Hace 8 minutos

18:51

En esta tela morada están los nombres de las víctimas mortales

18:47

Las manifestantes llevan una gran tela morada con los nombres de las 36 víctimas mortales este año de violencia de género en España, y detrás de ellas otras van totalmente de blanco con máscaras blancas para recordar a las víctimas.

18:46

Buenas tardes, va a comenzar la manifestación del 25 N por el fin de la violencia contra las mujeres. En Valencia se concentran ya centenares de personas, que van a salir desde Porta de la Mar

