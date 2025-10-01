Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reconstrucción de uno de los caminos arrasados en la dana. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Macastre sale en defensa de los derechos de los regantes

La red de caminos quedó muy estropeada por la dana, además de una zona recreativa junto al río Magro

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:21

Situado entre los ríos Buñol y Magro, el destino de Macastre el pasado 29 de octubre estuvo ligado a esos dos cauces, aunque por fortuna no se produjeron fallecidos. El alcalde de la localidad, Vicente Montó, comentó que es el primer pueblo por donde pasa el segundo desde el embalse de Forata. «Todos los pasos sobre el río se los llevó por delante la dana, aunque un puente aguantó bien», considera.

Un área recreativa desapareció junto al Magro, mientras que ahora, la Confederación del Júcar ha dicho al Ayuntamiento que no va a renovar los derechos de los regantes en el azud, algo de que lo que se opone el alcalde con rotundidad. «No tiene sentido que hagan eso ahora«. De momento, han presentado una memoria para reconstruir el área recreativa y apoyan sin fisuras a que se mantengan los derechos.

Precisamente esta semana ha terminado la reconstrucción de los pasos, de los que se ha encargado la Conselleria de Medio Ambiente. Pequeño municipio donde sus vecinos se dedican sobre todo al sector servicios, Montó habla de prioridades como la reconstrucción de la red de caminos al dar servicio a varios diseminados.

«La CHJ nos está dando quebraderos de cabeza para expropiar un camino que necesitamos habilitar. Hemos perdido varios meses, un camino que necesitamos habilitar», señala. «En una reunión dijeron que los iban a mantener (los derechos) pero eso no ha sido así», critica.

Dos viviendas resultaron afectadas, una siniestro total y otra que ha podido ser habitada de nuevo. Al ensanchar el cauce por la dana, la reconstrucción de un camino debe pasar por unas parcelas privadas, algo de lo que están pendientes del aval de la Confederación. «Podíamos haber hecho mucho ya».

En cuanto al estado del propio río, señala que tiene todavía arrastres, incluso una torre eléctrica. «Todo eso hay que eliminarlo y limpiarlo bien», considera, además de rematar la reconstrucción de los caminos.

