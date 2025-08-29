Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El barranco de la Saleta a su paso por Aldaia. Jesús Signes

Luz verde a la conexión del barranco de la Saleta con el cauce del Turia tras obtener la autorización ambiental

Este proyecto esperado desde hace 30 años para reducir las inundaciones en Aldaia podría licitarse a finales de 2025

A. Talavera

l'Alcúdia

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:40

El proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta ya cuenta con la autorización ambiental para poder ejecutarse. La Dirección General de calidad y evaluación ... ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico ha dado el visto bueno esta semana al documento presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, para reducir el riesgo de inundación en l'Horta Sud. El siguiente paso es someter a exposición pública el proyecto técnico a partir de septiembre, avanzar en su redacción y se prevé que antes de que acabe el año se podrían licitar las obras.

