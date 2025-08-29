Luz verde a la conexión del barranco de la Saleta con el cauce del Turia tras obtener la autorización ambiental

El proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta ya cuenta con la autorización ambiental para poder ejecutarse. La Dirección General de calidad y evaluación ... ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico ha dado el visto bueno esta semana al documento presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, para reducir el riesgo de inundación en l'Horta Sud. El siguiente paso es someter a exposición pública el proyecto técnico a partir de septiembre, avanzar en su redacción y se prevé que antes de que acabe el año se podrían licitar las obras.

De esta forma, la actución en la Saleta será el primero de los proyetos 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana' que pueda ver la luz. Esto se debe a que esta iniciativa llevaba más de 30 años en la agenda de la administración estatal y la dana ha hecho que se acelere su avance debido a la necesidad de poner en marcha soluciones que protejan de las inundaciones localidades como Aldaia, Quart de Poblet o Xirivella.

El proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta cuenta con dos actuaciones principales, el soterramiento de parte del cauce y su desvío hasta el cauce del Turia, derivando parte de los caudales a través de un encauzamiento soterrado y una vía verde. Los trabajos que se han aprobado proponen el desvío de parte del cauce a través de una conducción cerrada de 3.850 metros de longitud. De esta forma recorrerá por el subsuelo gran parte de la localidad hasta su salida en la rotonda de Alaquàs y Xirivella donde la Saleta se convertirá en vía verde.

Finalmente el barranco desembocara en el nuevo cauce del Turia, un punto al que se ha opuesto firmemente el Ayuntamiento de Valencia, tanto públicamente como a través de las alegaciones. Unos reparos que fueron rechazados por la CHJ al asegurar que el cauce del Turia puede asumir los aportes de este barranco sin generar riesgo para la ciudad de Valencia.

Sobre este asunto se ha manifestado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha señalado que la autorización ambiental para el barranco de la Saleta es «una alegría para algunos y un disgusto para la señora Catalá que estaba poniendo problemas para que se hiciera la obra de conexión y se estaba negando a una reivindicación histórica de poblaciones como Aldaia».