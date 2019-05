«Estoy luchando contra un gigante» Javier Sánchez-Santos, ayer por la mañana a la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia. / manuel molines El supuesto hijo de Julio Iglesias se muestra contrariado tras la suspensión del juicio | El juez analiza si la prueba de ADN que ha presentado el demandante fue obtenida de forma ilícita por un detective JAVIER MARTÍNEZ VALENCIA. Viernes, 31 mayo 2019, 01:07

El valenciano que reclama ser reconocido como hijo de Julio Iglesias se mostró ayer contrariado tras suspenderse el juicio que debe esclarecer la supuesta paternidad del cantante. Javier Sánchez-Santos manifestó que es realista y sabe «al tipo de persona» a la que se enfrenta. «Estoy luchando contra un gigante», afirmó tras ser abordado por un grupo de periodistas a la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El supuesto hijo del cantante realizó estas declaraciones después de que el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 suspendiera la vista para decidir sobre las dos cuestiones planteadas por Fernando Falomir, abogado defensor de Julio Iglesias.

La comparecencia, que se celebró a puerta cerrada y sin la presencia del cantante, duró aproximadamente una hora y media. Además de los letrados de ambas partes, en la vista también estuvo presente el detective que obtuvo el material genético de Julio José Iglesias, uno de los hijos del cantante, para explicar cómo logró la muestra biológica.

Falomir afirmó que el asunto ya está juzgado en tres procedimientos anteriores, por lo que la vista no debería celebrarse, y planteó también la inutilizabilidad de la prueba de ADN al considerar que su obtuvo de forma ilícita. La muestra analizada fue hallada en un termo abandonado en el suelo y recogido por un detective contratado por Sanchez-Santos. Este investigador privado explicó al juez que recogió el recipiente en una playa durante uno de los seguimientos que realizó a Julio José Iglesias en Miami (EEUU).

Según el detective, el termo habría caído al suelo de forma accidental cuando Julio José abrió la puerta de su coche. Estaba lloviendo en ese momento. El hijo del cantante no recogió el recipiente a pesar de que miró hacia abajo y era consciente de que el objeto estaba en el suelo, según declaró en el juzgado el investigador, que esperó un tiempo prudencial y luego cogió el objeto cuando su propietario ya se había marchado. También fotografió el termo en el lugar exacto donde lo encontró.

La muestra de ADN ha sido analizada en España, concretamente en un laboratorio especializado de la ciudad de Zaragoza, y concluye que el denunciante está emparentado con el cantante al 96,8% de probabilidades. El letrado de Julio Iglesias cuestiona tanto la forma en la que el detective obtuvo la prueba como el tanto por ciento de probabilidades de parentesco.

Antes de entrar en la sala, el abogado Fernando Osuna, que representa al demandante, señaló que desde el punto de vista genético su cliente es hijo de Julio Iglesias. «Sería absurdo que la justicia no nos diera la razón. Haciendo un símil sería como decir que el río Turia no pasa por Valencia», afirmó el letrado. «Tendría que adaptarse la justicia a la geografía, y no la geografía a la justicia», añadió Osuna.

Contraste de ADN

Para el letrado del demandante, la prueba de ADN es rotunda, «pero no plena en el sentido que no ha sido contrastada de forma imparcial», y asevera que la negativa de Julio Iglesias a someterse al cotejo biológico «le convierte en padre» de Sánchez-Santos, porque hay jurisprudencia en este sentido.

Sin embargo, en el caso de que el juez estime que es necesario continuar con la causa, el cantante estaría dispuesto a someterse a la prueba de ADN, según afirmó su abogado. El magistrado informó a las partes que tardará unos cinco días en tomar un decisión sobre las cuestiones planteadas en la vista de ayer.

Sobre la cuestión planteada por la defensa del cantante en referencia a que el asunto ya estaba juzgado, Osuna discrepa y asegura que debe prevalecer «averiguar la verdad científica» frente a cuestiones formales. «El juzgado ha tenido dos años para estudiar si hay cosa juzgada. Es una incongruencia de carácter procesal», manifestó.

Para el abogado de Sánchez-Santos, «no tendría sentido que hace casi dos años dijera que no había cosa juzgada y ahora diga lo contrario», puesto que «no ha habido ninguna circunstancia sorpresiva» que motivara no reabrir el caso.

Antes de entrar en las dependencias judiciales, el supuesto hijo del cantante afirmó que estaba tranquilo y que quería hacerle «un buen regalo» a su madre por su cumpleaños, pero cuando terminó la vista dijo que el proceso está siendo «más largo que un día sin pan», aunque él tiene fuerzas «hasta el final».