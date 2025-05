La lucha de una valenciana para acelerar las indemnizaciones por suicidio

Manuel García Valencia Martes, 20 de mayo 2025, 13:59 Comenta Compartir

«He visto muchos casos. Si del suicidio no se habla, de un hecho tan brutal y multicausal, imagine de las consecuencias económicas que tiene ... en muchas ocasiones». Dolors López perdió a su hija, pero no quiere dar más detalles del hecho, cree que hay que hablar «del suicidio en general, no de uno en particular».

Y la ramificación de las consecuencias económicas de esta tragedia es aún más desconocida: un padre o una madre pueden morir y dejar tras de sí una hipoteca pendiente. Así, la familia ha de sobreponerse a dos golpes: al del propio fallecimiento del ser querido y al de las dificultades económicas derivadas. Esta mujer ha iniciado un camino que, aunque no es sencillo, está cubriendo con decisión: ahora acaba de comenzar la recogida de firmas, necesita medio millón antes de enero de 2026, para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular y que se modifique una cláusula que considera injusta: aquella que indica que, en el caso de que una persona se quite la vida y tenga contratado un seguro, sus allegados no reciban el dinero si no ha transcurrido un año desde la firma del mismo. López recuerda que el pasado 15 de enero «presenté, ante el Congreso de los Diputados, la IPL que tiene por objeto modificar la Ley de Contrato de Seguro que permite aplicar un periodo de carencia para recibir la indemnización de la póliza de vida tras una muerte por suicidio». Esta IPL tiene como objeto «subsanar este trato injusto y situar en el debate público el terrible fenómeno social del suicidio en todos sus aspectos y consecuencias». Los términos de la IPL y la información sobre su actividad pueden consultarse en la web https://ayudarensupeormomento.es/. Además, López tiene previsto seguir con su serie de charlas por toda España en las que confía en ir aumentando la cifra hasta llegar al anhelado medio millón. «Donde he estado, volveré», asegura con rotundidad, ya que prefiere recoger en persona la mayor cantidad de apoyos para su causa. El suicidio, recuerda esta mujer, «es el resultado de un sufrimiento espantoso que sumerge en la desesperanza a la persona que lo sufre. A cualquier persona, porque no hay un perfil de persona suicida. Nos puede pasar a cualquiera». El suicidio, agrega, «es un fenómeno complejo. Multicausal y multifactorial. Además, tiene muchas circunstancias y consecuencias a considerar, como la situación de impacto brutal en las personas directamente vinculadas. El tema que mueve esta IPL es una más en el peor de los momentos, para las personas supervivientes». Los nueve pasos para conseguir su objetivo: Hoja de Ruta ILP: PARA MODIFICAR LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO 1.- Presentación ILP ante Mesa del Congreso de los Diputados. (Conseguido) 2.- Visto bueno para redactar el pliego y mandarlo a la Junta Electoral Central. (Conseguido) 3.- Junta Electoral da el visto bueno al pliego. (Conseguido) 4.- Recaudación de 500.000 firmas en 9 meses. (Recién iniciado el proceso) 5.- Recogidas las firmas, la mesa electoral las lleva a la oficina del Censo y comprueba que las mismas son válidas. 6.- La Oficina del Censo envía las firmas a la Junta Electoral que las certifica y las remite al Congreso. 7.- El pleno del Congreso somete a consideración si sigue con el proceso o lo rechaza. 8.- Con el visto bueno del Pleno del Congreso, el proyecto pasa a la Mesa de la Cámara para ser debatido, modificado, etcétera en colaboración con el grupo promotor. 9.- La Ley se vota en el Pleno del Congreso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión