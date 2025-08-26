Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El pequeño José, junto a su padre en el hospital. Foto cedida por la familia

La lucha del pequeño José por aprender a caminar

Los padres de un niño de Massalavés con parálisis cerebral y autismo inician una campaña para recaudar fondos con los que comprar un andador y una silla adaptada para su hijo

José Molins

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:38

El pequeño José tiene cuatro años pero lleva toda su vida con una parálisis cerebral y autismo. A los once días de nacer le operaron ... y unos meses después pasó por segunda vez por quirófano. Consiguió salvar la vida pero las secuelas le impiden caminar hoy en día. Por eso sus padres, José Flores y María, vecinos de Massalavés, han seguido todos los tratamientos y rehabilitaciones posibles, pero ahora necesitan una ayuda económica para el andador y la sillita adaptada que requiere su hijo, que tiene una discapacidad del 42%. Están recogiendo firmas (llevan casi 2.000), han buscado visibilidad con 'influencers' e incluso han abierto un crowdfunding para recaudar los más de 4.000 euros que les hacen falta.

