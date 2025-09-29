Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 22 municipios las cancelan
Mapa de situación de algunos de los puntos afectados de la red viaria. DTG

Las lluvias obligan a cortar ocho carreteras en la Comunitat

Cinco de los viales se encuentran en la provincia de Valencia y los restantes están en Castellón

R. G.

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:02

Las lluvias que han caído con gran intensidad han obligado a cortar ocho carreteras en la Comunitat Valenciana por inundaciones, todas ellas de la red secundaria. Así lo han indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) desde su cuenta de X poco antes de las seis de la tarde.

Cinco de esos viales se encuentran en la provincia de Valencia. Se trata de la CV-395 en Chera, la CV-429 en Yátova, la CV-472 en Los Corrales, la CV-505 en Alzira y la CV-571 en Vilella.

Las tres carreteras restantes, pertenecen a la provincia de Castellón. En concreto se trata de la CV-137 en Càlig, CV-219 en Eslida y la CV-1486 en Cabanes.

La situación ha ido empeorando en Valencia según ha ido avanzando la tarde. A las 16.44 horas tan sólo había una carretera corta en esa provincia, la de Vilella. Treinta minutos después se sumaban los trazados por Chera, Yátova y Los Corrales. Y poco después se ha incorporado el tramo de Alzira.

