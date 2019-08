Las últimas lluvias dejan a Montanejos sin red telefónica y wifi desde el martes Cuadro eléctrico de Montanejos, sin funcionamiento / LP De momento, la localidad sigue sin fecha para reparar la avería, que afecta especialmente al sector hostelero ALEJANDRO MARTÍ Jueves, 29 agosto 2019, 14:23

Las tromba de agua que sufrió Montanejos durante la madrugada del martes ha tenido consecuencias en el día a día de sus habitantes. Y es que la lluvia afectó al cuadro eléctrico del municipio, por el que circulan todas las redes de telefonía fija y Wifi de la localidad castellonense. Al parecer, durante los últimos seis meses era costumbre que el armario eléctrico se mantuviera entreabierto, por lo que tras la fuerte tormenta que tuvo lugar el martes una de las placas por las que circulan todas las líneas del pueblo se vio perjudicada y dejó de funcionar. Por tanto, en estos momentos no hay ningún tipo de red telefónica fija ni wifi en todo el municipio.

Estos hechos ocurrieron el martes y dos días más tarde todavía no tiene vistas a arreglarse. Y es que la placa afectada era antigua y ya no quedan en el mercado. La situación es todavía más alarmante sabiendo que las fiestas del municipio comienzan este sábado por la noche y la población se dispara, pasando de 600 a unos 6.000 o 7.000 habitantes. El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, asegura que «es incomprensible lo que está pasando», ya que «somos el pueblo más importante del interior de Castellón, tenemos seis hoteles, un camping, varias casas rurales, pero no tenemos wifi».

El cuadro de la luz de la localidad, pendiente de reparación. / LP

El sector hostelero se está viendo especialmente perjudicado en unas fechas claves para el negocio. Jorge Soler, gerente del hotel Xauen, afirma que «estuvimos 24 horas sin wifi ni teléfono fijo hasta que decidimos conectar las llamadas a un móvil». Sin embargo señala que lo peor es que «no tiene fecha de arreglo». Valentín Collado, gerente del hotel Rosaleda del Mijares, apunta que es «un problema muy gordo». Y es que asegura que «están perdiendo aproximadamente el 50% de las llamadas, ya que de las cuatro líneas que teníamos conectadas al fijo ahora sólo podemos atender una porque tenemos las llamadas desviadas a un móvil».

Dos días más tarde de la tormenta y a las puertas de comenzar las fiestas municipales, siguen sin conexión en Montanejos. El problema va a más y la solución no parece cercana.