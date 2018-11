«Llevo esperando un año, que me deriven a otro hospital»

La supresión de operaciones previstas, algunas pendientes desde hace un año, ha provocado también que la Conselleria de Sanidad empiece a recibir las primeras reclamaciones. Este es el caso de L. P. C., la madre de un niño de 11 años que prefiere mantener el anonimato, pero que ha presentado el correspondiente escrito de queja ante el departamento de Ana Barceló. Según explica, «mi hijo lleva en lista de espera desde diciembre del 2017 para someterse a una intervención quirúrgica del testículo derecho, que lo tienen que bajar a su sitio. De hecho, el cirujano nos ha comentado que, por su edad, el órgano podría atrofiarse, por lo que se verían obligados a extirparlo. Ya llevamos esperando casi un año y, cuanto más tiempo pase, peor y más riesgo de perderlo».

Al respecto, esta madre relata su periplo. «Nos programaron la operación para el 5 de noviembre del 2018 por la tarde. Sin embargo, me llamaron el 31 de octubre, a las nueve de la mañana, para cancelar la operación debido al cierre de los quirófanos de la tarde. Cuatro horas más tarde me volvieron a llamar para indicarme que no, que todo seguía igual que antes y que lo operaban en la fecha y la hora programadas».

Sin embargo, y para disgusto de L. P. C., el pasado viernes volvió a recibir una llamada. «Me dijeron que se cancelaba todo de nuevo, pero no me dieron ninguna solución ni fecha para la operación. Sólo me dicen que el cierre de quirófanos es debido a una decisión de la dirección del hospital», lamenta esta madre, quien, ante la falta de respuestas, optó por presentar distintas reclamaciones tanto en el hospital como ante la conselleria.