Crece la espera en las operaciones

«Año y medio para operarme la vesícula y no les da vergüenza»

María Zulima sufrió en noviembre de 2017 «un cólico fortísimo», que derivó en media docena de visitas y pruebas médicas, entre ellas una ecografía (en febrero de 2018) y las pertinentes pruebas preoperatorias (octubre de 2018), puesto que era necesario someterla a una intervención quirúrgica para corregir la dolencia que sufría. «El 5 de noviembre tuve cita con el anestesista y, en ese momento, formé parte de la lista de espera. A mediados de febrero de este año en La Fe se dan cuenta de que no dan abasto con las operaciones, y me envían una carta diciéndome que si me gustaría incorporarme al plan de choque -derivación a hospitales privados-», señala. «Imagine el cabreo monumental que yo tengo en ese momento. Lo que yo quiero es que me operen antes de que me dé otro cólico, así que digo que sí. Por fin, en marzo me llaman del hospital que elegí, me hicieron las pruebas y me operaron en mayo», relata. En resumen, lamenta esta vecina de Valencia, «año y medio para operar una vesícula, seguro que a los responsables no se les cae la cara de vergüenza».