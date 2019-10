La lista de espera en el Hospital de La Ribera empeora tras año y medio de reversión Instalaciones del Hospital de La Ribera. / consuelo chambó La demora quirúrgica máxima rozó los tres meses en 2018 y ahora se mantiene unos días por encima de las cifras de la etapa de la concesión D. G. Sábado, 19 octubre 2019, 01:17

valencia. El 1 de abril de 2018 la Conselleria de Sanidad se hacía con los mandos del Hospital de La Ribera después de casi dos décadas de gestión indirecta bajo el modelo de concesión y, desde entonces, no ha logrado reducir las esperas para pasar por quirófano. El departamento, en esos momentos dirigido por Carmen Montón, rechazó de lleno prolongar el modelo para, como aseguró la propia consellera en más de una ocasión, «eliminar de la ecuación el beneficio empresarial». Sin embargo, año y medio después, y aun después de incrementar las plantillas, las esperas para pasar por el quirófano no sólo no se han reducido, sino que se han incrementado ligeramente, después de que llegaran a repuntar y rozaran los tres meses. Ribera Salud, que durante dos décadas gestionó el departamento de salud de la comarca y el hospital ubicado en Alzira, cerró su etapa al frente del centro sanitario con una demora de 62 días, a marzo de 2018; prácticamente la cifra más alta registrada durante los últimos años (44 en 2015, 48 en 2016 y 54 en 2017, siempre con datos de marzo). Tres meses después, Ana Barceló, que ya había reemplazado a Montón, admitió que las demoras se habían elevado hasta los 65 días, por lo que se iban a incrementar las operaciones. Sin embargo, y según la respuesta que la propia conselleria ha dado a una pregunta parlamentaria del PP, la demora máxima en 2018 (es decir, la demora media más elevada del año) llegó a dispararse hasta los 89 días, mientras que se cerró el ejercicio con cerca de 4.000 pacientes a la espera de pasar por el quirófano.

A mayo de 2019, según la misma información, esta demora también se encuentra en 65 días, aunque la cantidad de pacientes con una operación pendiente se eleva hasta superar los 5.300. Sobre ello, desde el PP auguran que a final de año la demora media será todavía mayor, puesto que es habitual que en verano estas cifras aumenten por la caída de la actividad en los quirófanos propiciada por las vacaciones del personal sanitario. Por tanto, desde la formación popular vuelven a cuestionar la animadversión que el actual Consell tiene a las concesiones.