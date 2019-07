La lista de espera en dependencia repunta y regresa al nivel de hace más de un año

«La oferta de plazas en centros y residencias es escasísima»

La conselleria logra que las listas de espera no se desborden gracias, en gran medida, a que parte de las ayudas que concede a los dependientes son pagos económicos para el cuidado del usuario en el ámbito familiar, las prestaciones que suponen un menor coste económico para la Administración y que, según la ley, son un recurso excepcional para cuando no existen otras alternativas. En esta línea, una de las cuestiones que más preocupa a los afectados es que, frente a esta apuesta por primar los cuidados no profesionales, existe una «escasísima» oferta de plazas en residencias y centros públicos, por lo que según las plataformas, la puesta en marcha de estos servicios tiene que ser una prioridad cuando todos los solicitantes estén en el sistema.

En este punto se ven especialmente agraviados los beneficiarios más jóvenes. «Parte de los dependientes son jóvenes que, al cumplir 21 años, tienen que abandonar los centros de Educación Especial en los que están escolarizados. Si no logran una plaza en un centro ocupacional o de día tienen que volver a casa, por lo que se pierde todo lo invertido en ellos, las horas de socialización, logopedia, etc. Y o bien algún familiar se hace cargo de ellos o se contrata a un profesional, siempre y cuando se lo puedan permitir económicamente», resumieron.

Desde la conselleria recordaron ayer que el departamento ha resuelto la concesión de más de 1.000 bonos respiro a personas mayores en situación de dependencia que, por circunstancias temporales, necesitan la atención en un centro especializado que sustituya los cuidados que, de forma habitual, se reciben en el ámbito familiar.