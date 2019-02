La lacra del maltrato a mayores La Comunitat registra 1.300 casos anuales de lesiones y violencia en el hogar contra personas de más de 65 años, el peor dato en ocho años JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Domingo, 24 febrero 2019, 00:58

Paco era ya mayor y con limitaciones. Su mujer, Teresa, también de avanzada edad, padecía obesidad y estaba discapacitada, en silla de ruedas. Con los años, su carácter se agrió. Tenían alguna ayuda externa, pero una noche el auxilio no estaba presente. La mujer demandó al marido que la moviera y le diera agua. Él no podía moverla y ella insistía. Llegó el desbordamiento emocional y Paco acabó de un golpe con la vida de Teresa. Se consideró un síndrome del cuidador en el marco de un caso de violencia de género.

Hemos variado nombres pero la realidad está narrada al milímetro por quien analizó el caso, Pura Beltrán, forense especializada en Psiquiatría y Jefa de Valoración Forense Integral de Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia. En la vejez hay un cóctel de alto riesgo: deterioro físico y mental, soledad, falta de ayudas y, en las situaciones más angustiosas, convivencia con hijos en el pozo de las drogas, afectados por problemas de salud mental o simplemente egoístas acomodados que se aprovechan de sus progenitores y los atacan si algo se tuerce.

Con estas claves se escribe el maltrato a mayores. Según el Ministerio del Interior, casi 1.300 mayores de más de 65 años sufrieron delitos de lesiones o malos tratos en el ámbito familiar durante 2017 en la Comunitat. Cada semana, 25 casos. Es la cifra más elevada en el histórico registrado y el problema ha crecido un 44% en este parámetro delictivo en ocho años. Las palizas a personas mayores aumentaron un 50% y los malos tratos en el ámbito familiar en estas edades, un 45%.

Expertos lo achacan a los problemas de salud que disparan las tensiones en pareja o una creciente soledad que los hace más vulnerables. Critican la falta de ayuda efectiva para padres que cuidan a hijos con deterioros mentales

Sanidad cuenta con otra herramienta: Sivio, el sistema para detectar casos de violencia de género o doméstica en pacientes, casi siempre en atención primaria. En 2017 el test se pasó a 27.000 mujeres de más de 65 años y 284 dieron positivo. Había signos de posibles malos tratos en el hogar.

¿Cómo se explica el triste ascenso? «La vida media de las personas ha aumentado», ahonda Beltrán. «La sociedad envejece y los mayores son muy vulnerables, indefensos y a veces enclavados en soledad, penurias económicas o abandono».

Hace una semana, una mujer de 79 años murió en un incendio en Albal. La hija de la víctima acabó investigada como sospechosa de causar el fuego. Según las pesquisas, consumía drogas y solía discutir con la progenitora. El 2 de febrero, en Torrevieja, una mujer de 76 fue golpeada con un martillo y un hacha antes de ser arrojada por las escaleras. Su esposo está en prisión.

La violencia de género en edades avanzadas presenta singularidades que resume así la forense: «Muchos mayores se cuidan entre ellos. El paso del tiempo y las limitaciones físicas hacen que una cuide mas que otra, con el consecuente cansancio físico y psicológico y un entramado emocional y sentimental con un peaje muy importante sobre el que más cuida». El síndrome del cuidador. «Se junta ansiedad, depresión, culpa, rabia y miedo, que pueden sobrepasar a la personas y generar conductas violentas».

Susana Gisbert, fiscal de Valencia especializada en violencia de género, añade, además, «el machismo en que se han educado estas personas» o el riesgo de «mujeres atadas a su agresor de por vida a causa de las enfermedades». Está convencida de que subyace «una bolsa de maltrato oculto en la violencia de género entre personas mayores» y destaca el papel de los hijos a la hora de poner fin a un infierno perpetuado.

«Mi mujer no lo perdona»

Lorenzo, valenciano de 86 años, no olvida aquel día en que su hijo le golpeó en un ojo «por decirle que bajara la música». Separado y sin empleo, el agresor se había apoltronado y adueñado de todo en la casa paterna. «Aquello fue la gota que colmó el vaso. Lo denuncié, le pusieron una orden de alejamiento y ya no volví a verlo. He pasado mucha pena. Mucha. Mi mujer me lo echó en cara. Ya nunca me lo perdonará».

Marcelo, otra víctima de 85 años de Oliva, se expresó así en un juzgado de Valencia: «Le pusimos la comida y se quejó de que estaba fría. Yo le dije que se la calentara en el microondas. Entonces me acuchilló por la espalda. Le tengo miedo y no quiero ni verle».

En el maltrato que viene de los hijos Beltrán reconoce varios factores en los agresores: «falta de independencia económica o satisfacción personal, ausencia de planes de futuro y, en otros casos, patologías mentales y abuso de sustancias». La agresión o el insulto llega «porque se les niega el dinero para drogas y descargan su ira contra la persona más cercana o más débil».

«Mi hijo me acuchilló por decirle que se calentara la comida», reveló una víctima de Oliva. Otro anciano de Valencia fue agredido «por pedir que bajara la música»

¿Soluciones? La forense aboga por «un mayor desarrollo y efectividad de la Ley de Dependencia». Además, ante situaciones de desbordamiento familiar, «no hay recursos asistenciales adecuados». Por ejemplo, cuando en un hijo confluye una enfermedad mental unida a consumo de tóxicos «hay dificultad para su ingreso en un centro. Sólo aceptan un enfermo mental o con problema de tóxicos, no patologías duales». Otro problema: «En muchos enfermos mentales se necesita apoyo familiar para una adecuada adhesión a la medicación y control psiquiátrico, algo casi imposible cuando los padres se hacen mayores y no existen recursos asistencias adecuados». La fiscal Gisbert coincide: «faltan más medios e inversión para detectar y controlar estas situaciones».

José Pelegrí, Defensor del Mayor en el Ayuntamiento de Valencia, ve así el problema: «En la vejez es más complicado aguantarse en pareja por culpa de las enfermedades». Alerta de un colectivo en la sombra de «malhijos aprovechones que con la excusa de 'llevar las cuentas de los papás' los dejan limpios. Consigue un sueldo o sobresueldo a costa de la pensión de sus padres y se creen con derecho a todo cuando se les niega lo que quieren».

Y lanza una profunda denuncia: «Quienes tienen a su cargo hijos con enfermedades de salud mental o por drogas apenas reciben ayuda de la Administración». Hay ancianos, asegura, «que viven con cerraduras en sus habitaciones para protegerse de hijos toxicómanos». En esta angustiosa tesitura, «a los afectados sólo les queda la esperanza de encontrar un buen policía o un buen juez que lo aparte del ámbito familiar y lo ponga en manos profesionales antes de que vengan las desgracias».

LOS ÚLTIMOS CASOS DEL MALTRATO MÁS TERRIBLE

2015 Noviembre Crimen en Gilet

Javier C. G. acaba a golpes con la vida de su padre, de 70 años. Tras el crimen, se fue de copas. Al día siguiente telefoneó a un amigo: «He matado a mi padre y tengo los nudillos reventados», le dijo. Fue juzgado en 2017 y condenado a siete años de prisión por asesinato.

2016 Enero Agresión en Oliva

Adolfo B. aceptó cinco años de prisión por intentar matar a su padre en Oliva. Fue en enero de 2016, después de que la víctima, de 85 años, le dijera que se calentara la comida.

Vivienda de Paterna en la que se produjo el doble parricidio. / Toni Blasco

2017 Julio Doble crimen

Un hijo con arrebatos y adicción a las drogas mata a sus progenitores en Paterna a disparos de escopeta. Fue en julio de 2017. «Los he matado por no dejarme ir a por marihuana», dijo después David a la policía. Daniel, de 73 años, y Carmen, de 72, querían alejarlo de las drogas.

2017 Febrero Tragedia en Godella

Sandra M. J. mata a cuchilladas a su padre de 66 años en Godella. En el juicio se excusó en que llegaba borracho y él le golpeó por no saber cambiar la tarjeta de su móvil. Ha sido condenada a diez años de prisión.

2017 Diciembre Alejada de casa

Un juez ordena a una vecina de Rafelcofer de 30 años que abandone su casa por agredir a su abuela de 80 años. Le imponen una orden de alejamiento de 16 meses y trabajosen beneficio de la comunidad.

2018 Diciembre Crimen en Vinaròs

Fue el último homicidio del año pasado en la Comunitat y ocurrió en Vinaròs. Un hombre de 57 años acabó detenido por la Guardia Civil como sospechoso de la muerte de su madre, una mujer octogenaria, en una casa de campo. Los vecinos encontrarona la víctima ensangrentada.

2019 Febrero Víctima en Torrevieja

Sábado 2 de febrero. Una mujer de 76 años recibe varios golpes con un martillo y un hacha. Su esposo de 83 acaba detenido por la agresión y ella recibe auxilio en la UCI. La víctima ha podido recuperarse de sus lesiones y el agresor ha ingresado en prisión.

Fachada de la vivienda donde falleció la anciana de Albal. / LP

2019 Febrero Incendio mortal

Hace sólo una semana, una mujer de 79 años fallece al arder su vivienda en Albal. Tras los análisis de la Guardia Civil, su hija acaba investigada como posible causante del fuego. Al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol. Consumía drogas y las discusiones en el hogar eran habituales.