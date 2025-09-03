Más de 17 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles: consulta el estado del tráfico La DGT informa de que hay retenciones en diferentes puntos

Atascos en la V-30 este miércoles, 3 de septiembre.

Redacción Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:30 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 3 de septiembre, más de 17 kilómetros de atascos en las principales carreteras valencianas. Todos ellos debido al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-30, donde se contabilizan un total de siete kilómetros de retenciones en tres puntos distintos: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7; dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto y un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la A-3, con cuatro y dos kilómetros de retenciones respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-30: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- V-30: un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto

- CV-35: dos kilómetros y medio entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: dos kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- A-3: un kilómetro y medio a la altura del barrio de la Luz sentido Valencia

- A-3: un kilómetro a la altura de Ventas del Poyo sentido Valencia

- CV-30: un kilómetro y medio entre Terramelar y Quart de Poblet sentido decreciente de la kilometración hacia la V-30

- V-21: un kilómetro a la altura de Alboraya sentido Valencia

- CV-36: un kilómetro y medio a la altura de Horno de Alcedo sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.