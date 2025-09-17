Más de 42 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la A-7 este miércoles, 17 de septiembre. DGT

Dos de las vías más afectadas por el tráfico lento son la A-7 y la CV-35

Redacción

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:42

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 17 de septiembre, más de 42 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías que presenta más complicaciones es la A-7, donde se registran 14 kilómetros de colas sumados en tres puntos distintos. El tráfico también es lento en la CV-35 y la V-31, donde se contabilizan nueve y siete kilómetros de retenciones respectivamente.

Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: cinco kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante

- A-7: dos kilómetros entre Aldaia y Quart sentido Barcelona

- CV-35: seis kilómetros entre Cruz de Gracia y Benimàmet-Beniferri sentido Valencia

- CV-35: tres kilómetros entre La Coma y Cruz de Gracia sentido Ademuz

- V-31: cuatro kilómetros entre Silla y Albal sentido Valencia

- V-31: tres kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-21: cuatro kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros entre Aldaia y Quart de Poblet sentido Barcelona

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

