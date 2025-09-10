Más de 23 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran siete kilómetros de retenciones sentido Alicante

Atascos en la V-30 este miércoles, 10 de septiembre.

Miércoles, 10 de septiembre 2025

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado X kilómetros de retenciones a primera hora de este miércoles, 10 de septiembre, en las principales carreteras valencianas. Todos ellos se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran más de siete kilómetros de colas entre San Isidro de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Alicante. Al mismo tiempo, también se registran retenciones importantes en la CV-35 y la V-31, con cuatro y tres kilómetros de atascos respectivamente.

Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: siete kilómetros entre San Isidro de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Alicante

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- V-30: tres kilómetros entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido Valencia CV-36

- CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.