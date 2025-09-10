Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atascos en la V-30 este miércoles, 10 de septiembre. DGT

Más de 23 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran siete kilómetros de retenciones sentido Alicante

Redacción

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:45

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado X kilómetros de retenciones a primera hora de este miércoles, 10 de septiembre, en las principales carreteras valencianas. Todos ellos se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran más de siete kilómetros de colas entre San Isidro de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Alicante. Al mismo tiempo, también se registran retenciones importantes en la CV-35 y la V-31, con cuatro y tres kilómetros de atascos respectivamente.

Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: siete kilómetros entre San Isidro de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Alicante

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- V-30: tres kilómetros entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido Valencia CV-36

- CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  5. 5 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  6. 6 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  7. 7

    El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores
  8. 8

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  9. 9

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  10. 10

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 23 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles

Más de 23 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles