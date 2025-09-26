Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Isabel García, la que fuera directora del Instituto de las Mujeres. Efe

La falta de colaboración del Gobierno y la Diputación lastra la investigación a la exdirectora del Instituto de las Mujeres

La Oficina de Conflicto de Intereses, la Diputación y algunos Ayuntamientos no han contestado a los encargos del juzgado

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:43

La investigación a Isabel García, la que fuera directora del Instituto de las Mujeres, y su pareja permanece lastrada en el juzgado por la ... falta de colaboración de diferentes organismos. Así se desprende de una resolución de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata donde se acuerda volver a reclamar información que resultaría esencial para el progreso de las pesquisas. Una de las entidades señaladas en la providencia es la Oficina de Conflicto de Intereses, un departamento que depende de la Secretaría de Estado de la Función Pública.

