Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet admite ahora que informó de la posible evolución de la dana hacia Cuenca el 29-O
Burros del ganadero acusados que fueron al Desert. Jesús Signes

El juicio por la muerte de diez burros en Castellón será el próximo marzo

Están acusados el exdirector del parque, Antonio García, y el ganadero que llevó los animales

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:51

Lo que parecía una buena idea terminó en un desatre. Diez burros murieron en el verano de 2021 al parecer por inanición en el Desert ... de Les Palmes de Castellón. Los animales formaban parte de una experiencia contra incendios que el entonces director del parque natural, Antonio García, puso en marcha junto a un ganadero de la zona, Juan Lebrián. Ambos se enfrentan a penas de cárcel en el juicio que tendrá lugar el próximo 17 de marzo de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  5. 5 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  6. 6 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juicio por la muerte de diez burros en Castellón será el próximo marzo

El juicio por la muerte de diez burros en Castellón será el próximo marzo