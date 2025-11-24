La jueza reclama a Emergencias un listado de todas las personas acreditadas para entrar al complejo el día de la dana
La petición incluye conocer el motivo de su visita y a qué zonas pudieron acceder
A. G. R.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:49
La acusación popular de Acció Cultural, que representa el abogado Manolo Mata, está siendo una de las partes más activas de toda la investigación de ... la dana. No solo por el número de peticiones sino por el alto porcentaje de las solicitudes que acepta la instructora.
Su intensidad en la acusación supera a buena parte de los partidos políticos personados, como Compromís y PSPV. En este caso, la jueza ha ordenado que se requiera a la Conselleria de Emergencias para que informe de los requisitos de acreditación que se exigen a personas, sin dependencia laboral con Emergencias, para su entrada.
De igual modo, pide que se especifiquen las clases de acreditación que se entregan y las facultades deambulatorias que se permiten en función de la acreditación entregada. Y, por último, las personas acreditadas para su entrada y circulación por las dependencias sin que tuvieran una relación directa con la emergencia.
En ese apartado se deberá concretar sus datos de filiación, persona a la que iban a visitar, razón por la que acudieron al centro y horas de llegada y horas de salida.
