La jueza reclama datos a Emergencias para saber de qué se habló en el Pleno del Consell el día de la dana

Este lunes de lluvia intensa recuerda, por momentos, al fatídico 29 de octubre de 2024. De hecho, la lluvia descarga con fuerza en l'Horta ... Sud, epicentro de la tragedia de hace casi un año. El juzgado que investiga la gestión de aquella catástrofe y la supuesta responsabilidad penal de los dirigentes de la conselleria continúa con sus diligencias para aclarar lo ocurrido.

Cuatro autos han marcado la actividad del día. El primero rechaza incorporar al procedimiento las recientes entrevistas concedidas por el presidente de la Generalitat Valenciana, tal y como pretendía la acusación de Intersindical. Pero sí acuerda requerir a la Conselleria de Emergencias para que remita copia de los documentos que acrediten las actuaciones preventivas y de preparación informadas en el Consell ante la alerta roja decretada por la Aemet el 29 O. También requiere a RTVE para que remita al juzgado copia del vídeo, con imagen y sonido, que dicha cadena emitió el 9 de octubre de 2025, en el que el presidente de la Generalitat «informa a varias personas de que se ha decretado una alerta hidrológica, en presencia de dos de sus conselleras».

El segundo auto desestima el recurso de reforma de una acusación particular que pedía que declarasen los guardias civiles que elaboraron un informe, así como los jefes de Sección y del Área de Explotación de la CHJ. El dosier de los agentes cuestiona el papel de la propia CHJ y de Aemet el día de la dana. La jueza, en cambio, considera que se extralimitó en el encargo y resultó erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes en el dispositivo de aquel 29 de octubre.

El tercer auto acuerda, a solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, requerir a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias para que remita los brutos de dos vídeos. Son las imágenes que se dieron a conocer la pasada semana acerca del inicio del Cecopi, parte de su desarrollo y el final de la tarde, con la llegada de Mazón a las instalaciones de Emergencias.

También requiere a la Conselleria de Emergencias para que identifique a los dos técnicos que aparecen en los vídeos que conserva dicho departamento y que aparecen dando explicaciones a los dos investigados. Igualmente, acuerda la citación como testigo del jefe de explotación de la Plataforma operativa 112 CV.

Finalmente, la instructora, en el cuarto de los autos notificados este lunes a las partes, desestima el recurso de reforma interpuesto por la defensa del ex secretario autonómico investigado en la causa, Emilio Argüeso, por el que se solicitaba, por un lado, la admisión de un informe elaborado por la Guardia Civil y la citación de sus autores para ratificarlo en sede judicial y, por otro lado, que se dejase sin efecto la incoación de pieza separada contra el letrado del propio Argüeso.