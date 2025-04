La jueza rechaza la personación de la Generalitat en la causa de la dana

Decisión exprés de la jueza de la dana. No quiere que la Generalitat esté personada, al menos de momento, en la investigación de la tragedia ... como responsable civil subsidiaria al entender que no procede en este momento procesal.

En un auto dictado y notificado este miércoles a las partes, la magistrada cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia según la cual el responsable civil subsidiario «se incorpora el proceso desde que la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación, o bien antes de dicho trámite, cuando se dicta resolución judicial para el aseguramiento de sus responsabilidades».

La resolución judicial, que responde a la solicitud presentada por la Abogacía de la Generalitat de fecha 7 de abril, no es firme y puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días o de apelación en el pazo de cinco días. Es más que probable que la Abogacía lo haga. Su acción no resulta pacífica. Acusaciones particulares y populares han adelantado que en el supuesto de que fuera aceptada, recurrirían la decisión.

La jueza recuerda el criterio de la Audiencia que señaló que el responsable civil subsidiario en el procedimiento penal "es una parte contingente, subordinada al ejercicio de una pretensión civil de segundo grado adicionada a la directa contra el responsable penal". Procede, por tanto, esperar a que el procedimiento avance y si finalmente se llega al equivalente a un auto de procesamiento por parte del juzgado y los posteriores escritos de acusación.

Las especulaciones en las últimas horas pivotaban alrededor de que la petición de la Generalitat se había producido justo tres días antes de la declaración de los dos investigados de la Generalitat: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Y, tras esto, la intención del representante de la Abogacía de asistir a esas comparecencias.

Pero el interés de la Generalitat también responde a la necesidad de conocer algunas de las resoluciones que se dictan en el procedimiento. Por ejemplo, el auto donde se ofrecía la posibilidad de que Mazón acudiera a declarar no se ha recibido en la Generalitat pese a la orden que se dio de que se notificara. De tal forma que el presidente no ha podido contestar de manera oficial -quizá no lo hubiera hecho tampoco- a esa solicitud. En un hecho algo sorprendente, la instructora ha considerado que el presidente ha declinado su comparecencia en base a las declaraciones que hizo a los medios de comunicación.