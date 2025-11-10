Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, durante la firma de un convenio con la Diputación. Rober Solsona / EP

La jueza de la dana rechaza pedir a Presidencia los papeles que Mazón firmó en El Ventorro

Señala que no son determinantes para la toma de decisiones en el CECOPI

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:35

Comenta

La jueza de Catarroja que está llevando la causa de la dana, Nuria Ruiz, ha rechazado pedir a Presidencia de la Generalitat los papeles que ... firmó Carlos Mazón el 29-O mientras estaba en el restaurante El Ventorro. Así lo ha indicado en un auto este lunes, y ha argumentado que esos documentos firmados «no son determinantes en la toma de decisiones en el ámbito del CECOPI, ni se ajustan a los criterios que la Audiencia Provincial de Valencia estableció respecto de los elementos de prueba que pueden aportarse», expone.

