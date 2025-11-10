La jueza de la dana rechaza pedir a Presidencia los papeles que Mazón firmó en El Ventorro

La jueza de Catarroja que está llevando la causa de la dana, Nuria Ruiz, ha rechazado pedir a Presidencia de la Generalitat los papeles que ... firmó Carlos Mazón el 29-O mientras estaba en el restaurante El Ventorro. Así lo ha indicado en un auto este lunes, y ha argumentado que esos documentos firmados «no son determinantes en la toma de decisiones en el ámbito del CECOPI, ni se ajustan a los criterios que la Audiencia Provincial de Valencia estableció respecto de los elementos de prueba que pueden aportarse», expone.

Esta documentación la había solicitado Acció Cultural del Pais Valencià en los juzgados, pero la magistrada no lo ha considerado necesario para el desarrollo de la investigación. Pedían también una copia del pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio de seguimiento y recopilación de informaciones en medios escritos, digitales y audiovisuales, lo que también la jueza ha considerado innecesario. «No ha lugar a la prueba interesada por la representación de ACPV, en el que se solicitó se requiriera a la Presidencia de la Generalitat copia de los documentos firmados por el presidente», señala la jueza.

Ruiz también descarta que se pida los términos de atención, denominados «descriptores» que tenía la obligación de seguir la mercantil Hallon Intelligence S.L., así como los dossieres diarios en formato PDF remitido por la empresa Auditoría de Medios S.L. (Auditmedia) correspondientes a los días 28 y 29 de octubre.

Sí que considera relevante que se requiera de Presidencia de la Generalitat informe en el que conste el medio (Whatsapp o servicio de mensajería instantánea) por el que se recibían las alertas remitidas por la mercantil Hallon Intelligencie, pero concretando a los dispositivos de recepción y altos cargos de la Conselleria de Justicia.

También admite que se pidan los dossieres diarios en formato PDF remitido por la empresa Auditoría de Medios antes de las 7:30 horas de la mañana, y las tres recopilaciones diarias (7, 16 y 20 horas) de la empresa Auditoría de Medios S.L. (Auditmedia) correspondientes a los días 28 y 29 de octubre, aunque de estos correos exclusivamente solicita los que en cuanto al destinatario de la información sea la Conselleria de Justicia.

Ahora tanto Presidencia como la Conselleria de Emergencias disponen de tres días para aportar lo que requiere la jueza, que es el informe en el que conste el medio por el que se recibían las alertas remitidas por la mercantil Hallon Intelligence S.L. los días 28 y 29 de octubre, especificando los dispositivos de recepción y las personas, altos cargos de la Conselleria de justicia e Interior que las recibieron los precitados días, bien a través de teléfonos corporativos o particulares. También copia de las tres recopilaciones diarias (7:00, 16:00 y 20:00 horas) remitido por la empresa Auditoria de Medios.

Mientras que Emergencias debe aportar los dossiers diarios en formatos PDF remitidos por la empresa Auditoria de Medios S.L. (Auditmedia) correspondientes a los días 28 y 29 de octubre de 2024 antes de las 7:30 horas de la mañana, especificando la lista de correos electrónicos que los recibieron correspondiendo la Conselleria de Justicia e Interior, bien corporativos o particulares, así como por la vía de mensajería instantánea.