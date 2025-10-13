Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento del Cecopi del pasado 29 de octubre. LP

La jueza de la dana califica de «bulo» que el Es Alert se mandara por el riesgo de Forata

La magistrada sostiene que el Cecopi manejaba información del Poyo y atribuye parte del retraso del SMS a Pradas: «Tardó 10 minutos en dictar el mensaje, luego se levantó y dijo que no se enviara hasta que no diera el visto bueno y se fue»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:48

Uno de los últimos autos de la jueza permite conocer al detalle sus conclusiones, en este momento de la investigación, acerca de qué ocurrió aquella ... tarde del 29 de octubre. Y eso cuando todavía faltan por declarar dos de los testigos esenciales de esa jornada: Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias y el funcionario con mayor rango al frente del operativo, y José Miguel Basset, el jefe de los bomberos.

