El juez dicta el procesamiento por tres agresiones sexuales al violador del portal

La investigación judicial a Iván C. V. se encuentra repartida en numerosos juzgados de Valencia. Lo habitual, acumular todas las agresiones en el juzgado que registró el primer caso, no se ha producido en este asunto. Así, cada órgano lleva una o varias de las agresiones sexuales que se le imputan al sospechoso. El ritmo de cada instrucción, lógicamente, también es diferente. Y luego se celebrarán diferentes juicios. De momento, el juzgado de Instrucción 16 ya ha dictado el auto de procesamiento. El caso se sigue por el procedimiento del sumario debido a la gravedad de las penas a las que se enfrenta.

La instrucción practicada se desprenden «indicios suficientes de la comisión por su parte de tres delitos de agresión sexual de los artículos 179. 1 y 2 del Código Penal, uno de ellos en grado de tentativa», según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los hechos ocurrieron en octubre de 2024, uno de ellos, y abril de 2025 los otros dos. Se trata de acciones, por tanto, muy recientes.

El investigado ha colaborado con la Policía desde el primer momento, nada más ser detenido tras una exhaustiva investigación policial. La instrucción está a punto de finalizar a falta de algunos informes sobre las víctimas. Todas ellas declararon en su momento en el juzgado. Se desconoce el ritmo en el resto de juzgados.

El caso despertó la alarma en la ciudad de Valencia al publicarse que la Policía buscaba a un violador en serie. El patrón de ataques a las mujeres se repetía en los últimos meses. Las pesquisas cristalizaron en Iván C. V., de 30 años y sin antecedentes penales, quien llevaba una doble vida en Meliana y Valencia con trabajos esporádicos, una buena relación con su familia y tenía aficiones como la escalada, la danza y la lectura. Nadie vio venir al depredador sexual, un monstruo para sus víctimas, pero un ciudadano educado y amable para sus vecinos que padecía un incontrolable deseo sexual.

