Un jefe de Emergencias insiste en los vaivenes en las previsiones de Aemet para la dana

Sigue el desfile del personal de Emergencias ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja que investiga la causa de la dana. Este ... martes ha sido el turno del jefe de la unidad de Análisis y Seguimiento, el técnico que redactó el primer borrador del Es-Alert y quien no ha dudado en criticar el baile de las previsiones y avisos de la Aemet para la dana.

La jueza, de hecho, a raíz de esas valoraciones le ha preguntado si tenía relación con los dos investigados de la cúpula de Emergencias, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el secretario autonómico Emilio Argüeso. El testigo, que es funcionario y técnico en Protección Civil, lo ha negado. En aquel momento ocupaba una comisión de servicio.

El especialista ha aclarado, en primer lugar, que la competencia del grupo de predicción es de Barcelona y no el de Valencia. La última modificación fue antes de las 23 horas del día 28. Avisos amarillos y solo naranjas en el interior norte y sur de la provincia de Valencia. La probabilidad era de entre el 40% y el 70%. «Los umbrales no eran preocupantes el día 28».

A las 6.30 horas, ya del día 29, la fatídica jornada de la dana, emiten un fenómeno para la Ribera Alta. «Eso implica modificar todo». A las 7.30, de nuevo, otra variación: aviso rojo en el litoral sur. A las 9.30, otro aviso rojo, ha relatado el testigo. «Es una predicción que ha cambiado tres veces y que ni de lejos se parecía a esto», ha indicado. «Hubo muchos cambios bruscos de unas horas a otras, lo que lleva a pensar que no era una buena predicción».

El testigo cuya declaración beneficia claramente la tesis de los dos imputados y, en definitiva, el relato del Consell, ha admitido que se enfadó con la Aemet ante los cambios por la situación de incertidumbre que esto generaba. La instructora le ha cuestionado acerca de por qué con esa misma información sí se adoptaron medidas en la Diputación o en la Universitat. «Son decisiones autónomas donde intervienen otros factores», justificó. Uno de ellos, apuntó, los desplazamientos de personal que conlleva.

El testimonio de este funcionario, alto cargo del área de Emergencias, ha recordado las alertas hidrológicas que se lanzaron por el Poyo y el Magro. «Esto supone alertar a las autoridades, se pide información y se adoptan medidas concretas. Se dan consejos y recomendaciones a la población».

El contenido del primer SMS masivo que el Cecopi empezó a barajar a partir de las 19.00 horas de la tarde. «Fui el transcriptor del mensaje que dictó la consellera. El contenido no sé de dónde venía». En el momento en que Pradas lee el SMS, estaba también Vicent Mompó junto a ella «y mucha más gente». La consellera indicó que no se enviara hasta que ella no diera el visto bueno. Regresó a los cinco o diez minutos para autorizarlo.

El sistema del Es Alert lo tenían preparado ya desde las 17 horas, según ha indicado. Pero no se plantea el envío hasta pasadas las 18 horas cuando Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, comunica la situación 3 de la presa de Forata. La versión coincide con la que han aportado otros testigos sobre el periodo en el que se estudia ya esta medida de alerta. Este testigo recordó la tensión que se vivió entonces en las dependencias porque él ya estaba en Emergencias con la pantanada de Tous.

Los miembros del Cecopi seguían reunidos mientras se producía toda esta validación del SMS masivo. «La Sala era una puta locura. Era imposible gestionar aquello con pitidos constantes de las emergencias». El correo de la CHJ en el que se alertaba del enorme caudal del barranco del Poyo que llegó a las 18.43 horas fue leído, pero no se transmitió a los miembros del Cecopi porque había cinco miembros de la Confederación en la reunión. Esta información, lamentablemente, no se abordó en el Cecopi.