El jefe de Bomberos el día de la dana afirma que Pradas era la única responsable «desde el primer momento»

El exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, quien recientemente se jubiló, afirmó que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, era la responsable del plan de emergencias ... «desde el primer momento». Según Basset, ella debía autorizar que se cumpliera todo lo establecido en el plan de emergencia desde la fase de preemergencia hasta la declaración del estado de emergencia.

José Miguel Basset hizo estas declaraciones durante su intervención de cuatro horas en una comisión cerrada de la Diputación de Valencia sobre la tragedia ocurrida. En respuesta a si Pradas había transmitido alguna información al Cecopi que hubiera impedido tomar decisiones, Basset respondió que no. Aclaró que no pretendía ni exculpar ni culpar a nadie, pero recordó que según el plan de emergencia, el presidente de la Generalitat no es el responsable de ese plan. «La consellera es quien tiene la responsabilidad desde el inicio», subrayó Basset, quien añadió que no tenía conocimiento de lo que sucedía antes de la intervención del Cecopi, más allá de lo que ya se había comunicado a los ayuntamientos y a los servicios de emergencia.

Respecto al retraso en el envío del mensaje de alerta a los móviles —que no se envió hasta las 20:11—, Basset opinó que la presencia o no del presidente Mazón no influía en este aspecto, ya que no era su responsabilidad enviar dicho aviso. En su lugar, consideró que era la dirección del plan la encargada de autorizar o no la operación. «El director del plan es quien toma la decisión», insistió.

Sobre la responsabilidad de la emergencia, recalcó que recaía en la consellera Pradas, apuntando que su presencia era lo único relevante en la toma de decisiones, y que la presencia de Mazón no tenía vínculo directo con el aviso de emergencia. Basset describió cómo la alarma se activó cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó sobre el riesgo de colapso de la presa de Forata, aunque señaló que ya se estaban llevando a cabo rescates desde la mañana del 29 de octubre. Reconoció que no se había evaluado la magnitud de la situación debido a lo inédito del evento.

En cuanto al envío del ES-Alert, Basset explicó que según lo que sabía, la validación final del mensaje pasaba por el Gobierno y sugirió a los diputados presentes que pidieran el protocolo de emergencia, ya que él solo conocía la situación de manera indirecta. Subrayó que la redacción de este mensaje pasaba por varios filtros dentro de la Generalitat, indicando que no era un proceso automático.

Finalmente, Basset fue cuestionado sobre quién dio la orden a los bomberos de retirarse de la zona del barranco del Poyo a las 15.00. Explicó que la orden no vino de la Generalitat, sino del propio Consorcio Provincial de Bomberos. Aseguró que, según sus técnicos, en ese momento la situación en el barranco del Poyo no era preocupante, ya que el nivel del caudal había descendido. Recordó, además, que a esa hora ya se encontraba cansado y con ganas de comer, pero enfatizó que las grabaciones del 112 podrían aclarar todo lo ocurrido.