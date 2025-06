Jean-Pierre Sauvage, premio Nobel de Química en 2016: «Aún está por definir la utilidad de los nanorobots en la sanidad pública»

El premio Nobel de Química en 2018, Jean-Pierre Sauvage, explica que la aplicación nanorobots moleculares en la sanidad todavía queda bastante lejos dado que ... los científicos tienen que comprobar las utilidades que su uso puede generar sobre los pacientes. Para ello, Sauvage, que este año será miembro del jurado de los Premios Jaume I, incide en hacer compatibles estas máquinas con los organismos humanos.

- ¿Cuándo podremos disponer de nanorobots en la sanidad pública?

Es una pregunta extremadamente difícil. Un grupo de laboratorios estaban interesados en fabricar nanorobots y funcionó. Los resultados son muy espectaculares, pero no sabemos cuándo van a resultar útiles para hacer algo verdaderamente importante.

- ¿Cómo ha visto el avance de los descubrimientos científicos en los últimos tiempos?

Hay algunas moléculas muy complejas. Se suponía que no tenían movimiento y que los químicos no tenían control sobre su movimiento. Conocíamos su vibración, que estaban en contacto, que se alargaban, pero no estaban controladas en absoluto. En biología sucede justo lo contrario, sabemos que los mamíferos tienen miles de millones que rotan y realizan funciones muy útiles y dijimos, bueno, los químicos deberíamos hacer algo parecido a lo que encontramos en la biología. Probablemente el ejemplo más espectacular de nuestro grupo es un músculo muy pequeño que se puede alargar o contraer de manera completamente controlada y pasa de ocho nanómetros a seis nanómetros. Otro ejemplo muy emocionante es el de un motor rotatorio que se activa con la luz, ya sea visible o ultravioleta, y el rotor empieza a dar vueltas.

- ¿Cuál sería el gran salto de cara al futuro?

El gran salto sería la aplicación, ciertamente es lo más importante. Colectivamente nos equivocamos porque no le dimos importancia a la biocompatibilidad. La biocompatibilidad significa que todos los motores fabricados hasta la fecha son incompatibles con los seres vivos y creo que en el futuro muchas máquinas moleculares, motores, nanomúsculos, se convertirán en especies biocompatibles.

- Como científico, ¿qué opinión le merecen las inundaciones de hace medio año?

En primer lugar, cabe decir que tenemos muy buenos amigos aquí en Valencia. Sobre todo una catedrática de la Universitat Politècnica que nos envió imágenes y vídeos de la catástrofe de familiares cercanos a ella. Entiendo que fue un drama, una tragedia para las personas. ¿Qué se puede decir? Probablemente el calentamiento global presenta unos efectos muy negativos… Pero poco más puedo decir.

- ¿Influyó el cambio climático en la tragedia?

Sí, cuando hablo del cambio global me refiero al cambio climático, a las consecuencias terribles.

- ¿Cómo querría ser recordado como científico?

Me gustaría ser recordado como una persona muy abierta, una persona que le gusta respetar a los estudiantes y aquellas personas con las que trabajo y creo que esa es la reputación que tengo con mis estudiantes, un buen jefe, una persona respetuosa.

- ¿Qué opinión tiene de Valencia?

Conozco la ciudad bastante bien. He venido 10 o 15 veces. Tenemos muy buenos amigos en ambas universidades. Es una ciudad fantástica. Si tuviese que elegir un sitio donde irme a vivir creo que Valencia sería de las primeras ciudades que me vendrían a la cabeza. Es preciosa. La historia que tiene, su ubicación es fantástica y ya ni hablar del tiempo que es increíble… Valencia es una ciudad de ensueño.

¿Qué significa para usted ser jurado de los Premios Jaume I?

Es una organización fantástica. Que una organización como la de la fundación sea capaz de atraer a tantas estrellas en sus campos de trabajo y traerlos aquí para elegir a los mejores de los mejores… Es increíble.