Los agentes investigan al conductor que circulaba en sentido contrario. LP

Investigan al conductor fugado de un accidente que dejó herido grave a un ciclista en Simat

La víctima recordaba el color y la marca del vehículo que circulaba en sentido contrario

A. T.

Alzira

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:23

Comenta

La Guardia Civil de Valencia investiga a un joven de 19 años como el conductor de un vehículo que el pasado 4 de septiembre se dio a la fuga tras causar un accidente de tráfico sin auxiliar a un ciclista que había resultado herido grave en el siniestro.

El accidente se produjo en la carretera CV-675, en el término municipal de Simat de la Valldigna, cuando un ciclista resultó herido grave tras salirse de la vía para evitar la colisión contra un turismo que circulaba en sentido contrario que invadió su carril.

El conductor del turismo abandonó el lugar del siniestro sin facilitar auxilio a la víctima, que fue trasladada al Hospital Francesc de Borja de Gandia para ser tratada de las heridas que presentaba.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de Gandia se hizo cargo de la investigación y, con la declaración del ciclista implicado, que tan sólo recordaba el color y la marca del turismo fugado, inició una investigación para tratar de identificar y localizar al conductor responsable del siniestro.

El pasado 2 de octubre se logró identificar al conductor del turismo, un joven de 19 años, al que se investiga por los delitos de lesiones graves por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave, recogido en el artículo 152, de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Para el delito de abandono del lugar del accidente, recogido en el artículo 382bis, la acción imprudente del conductor tiene aparejada una pena de prisión de seis meses a cuatro años y la misma privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que la referida para el artículo anterior.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandia, según las mismas fuentes.

