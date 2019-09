El padre de Adrián, el niño que quería ser torero: «Me enviaban mensajes privados con imágenes apuntándome con una pistola» Adrián Hinojosa, llevado a hombros por los toreros. / LP Eduardo, padre de Adrián, asegura que ha recibido amenazas de muerte vía redes sociales IVÁN GÓMEZ Lunes, 16 septiembre 2019, 11:46

Los tres jóvenes acusados de difundir mensajes de odio en Twitter y Facebook hacia Adrián H., el niño con cáncer que quería ser torero, se han declarado inocentes en el juicio celebrado hoy en Valencia.

La Fiscalía de delitos de Odio de Valencia pide un año de prisión para cada uno y 9.000 euros en concepto de indemnización solidaria. El ministerio público considera que los acusados cometieron un delito contra la integridad al lanzar mensajes que deseaban la muerte a un niño de ocho años «a sabiendas de que era un menor de edad, enfermo de cáncer y aficionado a los toros».

El detonante de esta historia fue la celebración de un festival taurino cuya recaudación iba a ser destinada a ayudar a la familia de Adrián en su lucha contra el cáncer. Manuel O., Aizpea A. y Bryan E., los tres internautas acusados, publicaron mensajes en redes sociales «deseando la muerte», según la Fiscalía, a Adrián, que falleció seis meses después debido a su enfermedad.

Eduardo E. ha afirmado durante su comparecencia que fue amenazado en repetidas ocasiones vía redes sociales. «Me enviaban mensajes privados con imágenes apuntándome con una pistola». El padre del fallecido Adrián considera que «los mensajes de los tres acusados tienen la misma gravedad. A Adrián le dolía que se metieran con él por querer ser torero».

Manuel O. ha declarado que su tweet no iba dirigido a Adrián. «Mi mensaje es una crítica económica. No sé qué hago aquí». El joven ha argumentado que «mi abuela falleció de cáncer y soy activista, nadie más que yo entiende el sufrimiento de una familia que lucha contra esta enfermedad». Manuel ha asegurado que trató de disculparse públicamente con Eduardo, padre de Adrián, pero «en las dos ocasiones que iba a salir en televisión no dio tiempo».

Aizpea A. recuerda su post en Facebook como «mi postura en contra de la tauromaquia, nunca en contra del niño». La joven ha remarcado que su perfil en redes «es el de una persona normal» y ha añadido que «borré el mensaje inmediatamente porque me di cuenta de que me pasé».

Por último, Bryan E. ha reconocido que «tenía un mal día y publiqué ese mensaje. Estaba enfadado y no le pareció bien lo que leí sobre el tema de Adrián, pero no tengo nada con él». El acusado ha declarado que «era un chaval de 18 años y no debí meterme con un niño con cáncer».