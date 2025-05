Inhibidores y algoritmos de IA para frenar una enfermedad que afecta a 140.000 valencianos

Cada vez es más frecuente entre la población y de hecho la psoriasis afecta ya a unos 140.000 valencianos, lo que la convierte en ... una de las enfermedades con mayor prevalencia en la Comunitat. Ha crecido un 14% en la última década y por ello los expertos se están poniendo manos a la obra, aplicando nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial para frenar el avance de esta patología, que además también deja secuelas de salud mental, al provocar daños en la piel que son visibles.

Se trata de esas características marcas rojas con placas en los codos o las manos, aunque se puede mostrar de muchas otras formas. Desde hace 15 años Montserrat Ginés sufre psoriasis y tras mucho tiempo de lucha, es la vicepresidenta de la sociedad de afectados Acción Psoriasis para ayudar a los que la padecen. «Yo en la piel tengo poca afectación, en lugar de estar en placas, me afecta a las uñas, los pies o los pliegues del cuerpo. Se puede manifestar de diversas formas, no todas las psoriasis son iguales. Es una enfermedad autoinmune, a cada uno le afecta de forma diferente», señala.

Ella tiene artritis psoriásica, que es una forma más grave de la enfermedad y afecta a uno de cada tres pacientes, como señala Jorge Fragío, reumatólogo del hospital La Fe. «Hay otras formas que afectan a localizaciones especiales, como las uñas, la oreja, los genitales, el cuero cabelludo, y se asocian a una mayor carga inflamatoria del organismo, con una afectación articular», explica el facultativo. «Es una enfermedad global, con diferentes dominios. En la piel es más frecuente, pero hay otras sin afectación cutánea», apunta.

Al ser tan general, también hace que la aborden varios profesionales, como reumatólogos, dermatólogos, internistas, además del médico de familia, lo que para los pacientes hace que a veces suponga un trastorno ir de consulta en consulta. «Pedimos que haya un equipo multidisciplinar, porque sino vas de ventana en ventana, ya que tienes una patología que provoca todo esto», indica Montserrat.

«Como afecta a muchos órganos, porque la vemos en la piel con placas enrojecidas, pero también podemos tener inflamación en las articulaciones, o en otros órganos como el hígado graso, diabetes, cardiovasculares o también oculares. Lo ideal es que aparte del dermatólogo o el reumatólogo, el resto de profesionales de la salud tengan esa visión global», opina la paciente.

Novedades y ensayos

Aunque en muchos hospitales en Valencia ya se trabaja de forma conjunta entre distintas especialidades para abordar esta enfermedad, a veces estas múltiples caras retrasan el diagnóstico de la psoriasis. Este es uno de los aspectos que está evolucionando, con un proyecto ya en marcha. «A nivel de diagnóstico estamos desarrollando algoritmos de IA, en colaboración con una startup valenciana, para crear un sistema de diagnóstico precoz de afectación sacro ilíaca. Y hay un ensayo clínico en marcha para ver si se puede interceptar la enfermedad psoriásica y evitar que aparezcan complicaciones tratándola de manera precoz», expresa Fragío.

La Comunitat por tanto está a la vanguardia de la lucha contra esta patología, que en los últimos años ha visto cómo han surgido tratamientos cada vez más dirigidos y seguros. «Es el caso de los inhibidores de interleucinas, que son altamente precisos y permiten una resolución completa de la parte cutánea, y en muchas ocasiones también de la parte articular. Bloquean las señales internas de inflamación», dice el especialista. Fármacos que consiguen que desaparezcan estas escamaciones en la piel.

Para Montserrat es una gran noticia "esta investigación constante sobre nuevos tratamientos que van al origen de la inflamación y son muy eficaces", pero lamenta que no siempre resultan accesibles. "Es difícil acceder a ellos en algunas ocasiones, porque son muy caros e innovadores, y no todos los pacientes podemos, hemos de pasar por tratamientos previos, y esto retrasa el proceso", indica. Además, expone que cuando el problema es en la piel "se puede blanquear bastante bien, pero en las articulaciones, como es mi caso, cuando se deterioran ya no pueden regenerarse", dice la paciente.

Tanto médicos como afectados destacan que la psoriasis "no es contagiosa" en ningún caso, y provoca enrojecimiento de la piel, escamación, esas placas blanquecinas que causan mucho picor y dolor, ya que las placas se agrietan y se reseca mucho la piel. Y en el caso de la artritis, provoca dolor, incapacidad física, pérdida de autonomía funcional y fatiga.

Precisamente por esa visibilidad de las lesiones en la piel, los pacientes tienen un doble síntoma. Además del físico, está también el mental. "Se puede desarrollar ansiedad, depresión, y de hecho la mayoría tiene alguna afectación mental. Mucha gente siente rechazo hacia los enfermos de psoriasis y eso nos genera frustración. Es una lucha contra el estigma", destaca la vicepresidenta de la sociedad.

Se trata de una enfermedad crónica, que va por brotes y que aunque se controla bien con los tratamientos, no tiene cura total. Una inflamación típica de las articulaciones es lo que se conoce como 'dedos en salchicha' (dactilitis) en las manos, en la que todos los dedos toman la forma de un tubo recto, según Fragío, quien recomienda para prevenir la enfermedad un estio de vida saludable, ejercicio de fuerza y comida sana, lo que "disminuye el peligro de la aparición de soriasis o de que hayan complicaciones" a quien ya la tiene.