'Influencers' y solidarios: dos valencianos recaudan 800.000 euros para los afectados por la dana

Ha llegado a recaudar hasta 800.000 euros para ayudar a las personas afectadas por la dana. Es ejemplo de solidaridad y de que ... movilizarse puede contribuir a mejorar la situación de familias que se vieron devastadas por la riada del 29 de octubre. La 'influencer' valenciana Violeta Ferrer, (Moonerss en Instagram), lo tuvo claro a las pocas horas de la dana: había que obtener fondos para contribuir a ayudar a los afectados. Quizás fue la primera persona que lanzó una campaña para recaudar fondos en las redes sociales. A día de hoy, lleva conseguidos más de medio millón de euros.

«Hablé con muchas asociaciones, muchas ONG para ver dónde donar ese dinero. Pero nunca me aseguraban al cien por cien qué se iba a hacer, a quién iba a ir dirigido. Así que yo, junto con Javier Martí y otra persona nos configuramos en asociación porque queremos garantizarle a la gente dónde y a quién van sus aportaciones. De esta forma nación All For All, una asociación en la que la transparencia será la base», cuenta Ferrer a LAS PROVINCIAS.

Su más de medio millón de euros recaudado se sumó a los algo más de 300.000 euros que había logrado reunir también a través de donaciones otro 'influencer', David Aliagas. En total, más de 800.000 euros que van a ir destinados a familias afectadas por la riada. «No ha sido sencillo configurar la asociación. La inscribimos

Violeta Ferrer tiene apenas 22 años pero ya había dado muestra de su infinita solidaridad. Cuando se produjo el incendio de Campanar, logró reunir también a través de donaciones más de 120.000 euros que fueron destinados a los afectados por la tragedia. «Lo de ayudar y tener una plataforma para poder realizar actos solidarios era algo que yo tenía siempre en mente, algo que siempre había querido hacer. Ahora, ya lo puedo tachar de mi lista», cuenta.

La entidad repartirá 250 cheques de 3.000 euros

Por el próximo 16 de abril, tres meses después de ser inscrita, All For All podrá comenzar a repartir solidaridad. Esos cerca de 800.000 euros se repartirán en cheques de 3.000 para familias que hayan sido afectadas por la riada del 29 de octubre. La web de la entidad ya está operativa y los interesados deben rellenar un formulario explicando y aportando todos los datos y la información. A partir del 17 de abril, se irán respondiendo a las solicitudes. «El criterio para recibir la ayuda será la renta, queremos que llegue sobre todo a las personas más vulnerables y con menos recursos. Porque esto va para particulares y que la vivienda que tengan afectada sea su primer domicilio, el cheque no irá ni para personas que estaban alquiladas ni para aquellos que tuvieran esa segunda residencia en las zonas afectadas», relata Ferrer.

Por ello, esos 3.000 euros se van a destinar a 250 personas. En total, en esta primera tanda de ayudas se entregarán 750.000 euros. Pero quieren dejar un fondo para seguir llevando la solidaridad a más personas que lo necesiten. Toda la información para aquellos que quieran solicitar el cheque está en una página web que ya está creada y donde se podrá rellenar el formulario (www.allforall.es).

«Nosotros mismos iremos a las viviendas, haremos un seguimiento de cómo se usan las ayudas. Queremos ser totalmente transparentes», añade. En su caso, cuenta que la asociación le está restando tiempo para su vida personal. Sin embargo, confiesa ilusionada, que es un proyecto en el que está volcada y que pretende que siga creciendo. Además, y aunque ha habido un proceso detrás cargado de burocracia, en el que se ha buscado asesoría jurídica y en el que no ha sido sencillo establecer una entidad sin ánimo de lucro como All For All, ahora que en poco tiempo se va a poder repartir ese dinero solidario, el esfuerzo ha valido la pena.

Además, Ferrer hace una defensa de las redes sociales: «Sin ellas, este proyecto no habría existido. Me ocupé de viralizar las peticiones de ayuda, de que llegara al mayor número de personas posible. David (Aliagas) también lo hizo. La gente ha respondido», asegura sobre esos 800.000 euros que han juntado entre ella y David Aliagas y que ayudarán a muchas personas que, cinco meses después, aún sufren las consecuencias de la tragedia.