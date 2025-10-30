La infanta Elena visita este jueves Valencia

Un regreso a la agenda pública de la que ha estado alejada de manera intermitente. La institución cultural Lo Rat Penat anuncia la celebración de ... los CXXXVII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, que tendrán lugar este jueves 30 de octubre de 2025, a las 21 horas, en el Teatro Principal de Valencia.

En esta edición, Su Alteza Real la Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia será la encargada de entregar los galardones de este histórico certamen literario, el más antiguo que se celebra en lengua valenciana en la actualidad.

Lo Rat Penat desea agradecer sinceramente a la familia del Rey de España su disposición, su respaldo y su proximidad hacia este certamen, que constituye una pieza esencial del patrimonio cultural valenciano y un símbolo de la continuidad de nuestra lengua y tradiciones.

Durante el acto será proclamada Regina del certamen la señora Maria Garcia Vallcanera, y la Banda Sinfónica Municipal de Valencia ofrecerá la parte musical de la velada.

Asimismo, se ha designado como mantenedor de los Juegos Florales al General de División Marcos Llago Navarro, director del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Instituidos por Lo Rat Penat en 1879 por iniciativa de Constantino Llombart, los Juegos Florales de la Ciudad y Reino de Valencia son uno de los certámenes literarios más antiguos y prestigiosos del ámbito cultural valenciano. Inspirados en los certámenes poéticos de la Renaixença, tienen como a fin premiar la creación literaria y poética en lengua valenciana, fomentando la creatividad, la identidad y los valores cívicos y culturales del pueblo valenciano.

A lo largo de casi siglo y medio de historia, los Juegos Florales se han consolidado como una cita anual imprescindible para las letras valencianas, reflejando en su lema —«Fe, Patria y Amor»— los ideales que han guiado siempre a Lo Rat Penat.

Con esta nueva edición, la institución reafirma su compromiso en la promoción de la lengua, la historia y las tradiciones valencianas, y celebra con orgullo la participación y respaldo de S.A.R. el Infanta Doña Elena, «cuya presencia realza el valor y significado del mismo certamen centenario».