Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción
La Infanta Elena. en una imagen de archivo. LP

La infanta Elena visita este jueves Valencia

Participará en els Jocs Florals que organiza Lo Rat Penat en el Teatro Principal

M. G.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:50

Comenta

Un regreso a la agenda pública de la que ha estado alejada de manera intermitente. La institución cultural Lo Rat Penat anuncia la celebración de ... los CXXXVII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, que tendrán lugar este jueves 30 de octubre de 2025, a las 21 horas, en el Teatro Principal de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  4. 4 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  5. 5 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  9. 9

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  10. 10 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La infanta Elena visita este jueves Valencia

La infanta Elena visita este jueves Valencia