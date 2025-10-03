Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un camión de bomberos en una imagen de archivo. E.P

Un incendio en un edificio de la playa de Gandía deja once heridos

Los bomberos ya han apagado el fuego y están ventilando para que pueda entrar un arquitecto del ayuntamiento a valorar los daños

Sara Bonillo
Juan Sanchis

Sara Bonillo y Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:42

Un incendio ha sido declarado a primera hora de este viernes en un edificio ubicado en la playa de Gandia. El fuego, que ha superado la tercera planta, ha obligado al desalojo completo de la finca ubicada en la la calle Castilla-La Mancha número 6, según informan fuentes policiales.

Fuentes municipales han indicado que han sido once las personas atendidas en el suceso, dos de ellas agentes de la Policía Local, y la mayoría por inhalación de humo.

Uno de los heridos, añaden, ha sufrido quemaduras, y todos ellos han sido trasladados al hospital Francesc de Borja de Gandia.

El incendio está ya apagado y los bomberos están ventilando y desescombrando para permitir la entrada de arquitectos municipales para que valoren la gravedad de los daños.

El incidente ha obligado a movilizar a seis dotaciones de bomberos y tres ambulancias. El aviso lo ha dado un guardia de seguridad que se encontraba en las inmediaciones.

