El incendio de un camión provoca retenciones en la V-30 El incidente ha obligado a cortar el carril derecho de la vía

Incendio de un camión en la V-30 este martes, 7 de octubre.

Martes, 7 de octubre 2025

El incendio de un camión está generando importantes retenciones desde primera hora de la mañana de este martes en la V-30, en dirección hacia la A-7.

Según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico, el conductor se encuentra ileso y el incidente ha obligado a cortar el carril derecho de la vía.

La retención afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 5,5, en sentido creciente de la kilometración hacia la A-7, y los conductores se encuentran completamente parados en esta vía.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, que en estos momentos trabajan para sofocar las llamas.

