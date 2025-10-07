Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El incendio de un camión provoca retenciones en la V-30
Incendio de un camión en la V-30 este martes, 7 de octubre. L.P

El incendio de un camión provoca retenciones en la V-30

El incidente ha obligado a cortar el carril derecho de la vía

Redacción

Martes, 7 de octubre 2025, 07:59

El incendio de un camión está generando importantes retenciones desde primera hora de la mañana de este martes en la V-30, en dirección hacia la A-7.

Según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico, el conductor se encuentra ileso y el incidente ha obligado a cortar el carril derecho de la vía.

La retención afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 5,5, en sentido creciente de la kilometración hacia la A-7, y los conductores se encuentran completamente parados en esta vía.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, que en estos momentos trabajan para sofocar las llamas.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

